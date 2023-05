A- A+

DIA DAS MÃES Mais da metade dos pernambucanos querem presentar suas mães, diz Fecomércio O Festival de Flores de Holambra, que está acontecendo no Pátio da Basílica do Carmo, espera o aumento de 50% na movimentação

Uma das principais datas comemorativas, a chegada do Dia das Mães aumenta, ainda, a expectativa da economia com a movimentação de compra de presentes. Sondagem da Fecomércio Pernambuco mostra que 78,2% dos pernambucanos querem celebrar a data e, desses, 50,6% vão presentear suas mães. Além de itens tradicionais, como perfumes, calçados e vestuários, as flores seguem como opção para marcar o dia.

Só para esta época, o Festival de Flores de Holambra, que está acontecendo no Pátio da Basílica do Carmo, espera o aumento de 50% na movimentação de pessoas. Esse mesmo índice também é projetado no volume de vendas, que deve ter gasto médio por pessoa de R$ 100.

“As flores têm um significado muito forte e de cunho afetivo. Além disso, percebemos que as pessoas estão procurando ter mais flores nos lares e buscando conhecer mais sobre espécies. E isso se reflete no mercado também”, comenta Daniel Silveira, organizador do evento. No local, mais de 150 tipos de plantas estão sendo comercializadas com valores a partir de R$ 6. Entre as mais procuradas, estão as orquídeas, rosas do deserto, cactos e suculentas, carnívoras e, como novidade, as tulipas.

O Festival, que está na 22ª edição, vai continuar funcionando todos os dias, incluindo os finais de semana, das 8h às 18h. A ideia é possibilitar que os mais de 50% de consumidores que pretendem comprar os presentes na semana do Dia das Mães, de acordo com a pesquisa, encontrem essa opção no evento.

