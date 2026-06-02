A- A+

evento Fecomércio-PE abre inscrições para circuito itinerante sobre Reforma Tributária em Pernambuco Eventos ocorrem de junho a julho, e contemplam as cidades de Garanhus, Recife, Caruaru e Serra Talhada

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), por meio do Instituto Fecomércio-PE, realiza o Circuito Reforma Tributária. A programação terá início em Garanhuns, no dia 9 de junho, seguida pelo Recife, em 16 de junho, Caruaru, em 21 de julho, e Serra Talhada, no dia 29 de julho. A iniciativa levará orientações práticas sobre os impactos das mudanças no sistema tributário, abordando desafios, oportunidades e estratégias de adaptação para empresários, gestores e profissionais interessados no tema.

Durante os encontros, serão abordados temas como as principais mudanças da reforma, os novos modelos de tributação, o período de transição, além dos riscos, oportunidades e ajustes necessários para as empresas. A programação inclui ainda orientações práticas para adaptação às novas regras e análise dos impactos diretos na rotina financeira e operacional dos negócios.

A palestra será conduzida por Flávio Cesário, mestre em Ciências Contábeis, contador e consultor empresarial, com experiência em gestão tributária e assessoria estratégica. “O Circuito Reforma Tributária vai abordar os principais aspectos relacionados ao IBS e à CBS, o estágio atual da legislação e o que já está definido para as empresas. Também vamos tratar dos impactos para micro, pequenas e grandes empresas, além de identificar quais setores terão tratamento diferenciado e como se preparar para as mudanças”, explica Cesário.

A ação integra o calendário do Instituto Fecomércio-PE, com foco no fortalecimento da gestão empresarial e no apoio à adaptação das empresas às novas exigências legais. O evento é direcionado a empresários, gestores, profissionais das áreas contábil e fiscal, consultores e todos que precisam compreender os impactos da Reforma Tributária nos negócios.

As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial do Sympla, e as informações sobre locais e horários dos eventos estarão disponíveis na plataforma. Os ingressos custam R$ 99,00, e os clientes do Cartão do Empresário têm direito a um desconto de 20%.

*Com informações da assessoria

Veja também