Fecomércio-PE e CNC promovem encontro em Caruaru para debater impactos do fim da taxa das blusinhas
Reunião traz empresários, lideranças e representantes do setor produtivo para defender o comércio, os serviços, o turismo e o Polo de Confecções do Agreste
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-PE), em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), promove, no dia 1º de julho, o encontro "Impactos do fim da Taxa das Blusinhas”. A iniciativa gratuita ocorre no Sesc Caruaru, às 19h, e reunirá empresários, lideranças e representantes do setor produtivo para debater os reflexos econômicos e concorrenciais das mudanças na tributação das compras internacionais, com atenção especial aos impactos para o comércio pernambucano e para o Polo de Confecções do Agreste.
O debate acontece em um momento considerado estratégico para o setor, diante das preocupações com a competitividade das empresas brasileiras, a geração de empregos, a arrecadação de estados e municípios e os efeitos da concorrência com produtos importados vendidos por plataformas internacionais.
Em Pernambuco, a discussão ganha ainda mais relevância pela força econômica do Agreste, reconhecido nacionalmente pela produção de confecções e pela capacidade de gerar negócios, renda e oportunidades em toda a região.
Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, ouvir os empresários locais é fundamental para a construção de um posicionamento sólido e representativo.
“O Polo de Confecções do Agreste tem uma importância enorme para a economia pernambucana e para milhares de famílias que vivem do comércio e da produção nessa região. Por isso, este encontro é uma oportunidade de construir, de forma conjunta, uma defesa consistente da competitividade das nossas empresas, da geração de empregos e do desenvolvimento econômico do Estado”, afirma.
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A programação conta com a participação dos cientistas políticos Maria Clara Vilasboas e Carlos Jacomes, assessores da Diretoria de Relações Institucionais da Confederação. A equipe apresentará análises e cenários sobre os efeitos da medida para o ambiente de negócios, contribuindo para ampliar a compreensão sobre os possíveis desdobramentos da nova realidade tributária.
Também participam do encontro a diretora-geral executiva da Fecomércio Pernambuco, Cleide Pimentel; o economista Rafael Lima; o assessor governamental Jean Sanches; além de representantes do Governo de Pernambuco e lideranças empresariais da região de Caruaru e entorno.
Ao final da reunião, a proposta é consolidar um manifesto com as principais preocupações, demandas e contribuições dos empresários pernambucanos. O documento deverá fortalecer o posicionamento institucional do setor produtivo e subsidiar a atuação da Fecomércio-PE e da CNC junto aos poderes públicos e às instâncias nacionais.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site do encontro.
*Com informações da assessoria