Carteira de habilitação Fecomércio-PE e SindCFC-PE são contra projeto que retira a obrigatoriedade de frequentar auto-escola Entidades defendem formação obrigatória para obter CNH, citando R$ 449 milhões gastos pelo Ministério da Saúde com vítimas de trânsito em 2024

Nesta quinta-feira (2), as entidades pernambucanas Fecomércio e o Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do estado de Pernambuco (SindCFC-PE) se posicionaram contra a medida federal de suspender a obrigatoriedade de frequentar auto-escolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Através das redes sociais das instituições, Ygor Valença, presidente da Feneauto e do SindCFC-PE, afirmou que a medida fragiliza a segurança viária, além de ampliar os custos sociais e ameaçar diretamente a vida de milhares de brasileiros.

“A sociedade precisa entender que o valor economizado na obtenção da carteira de motorista será pago depois pela própria população, em forma de mais acidentes, mais internações e maior pressão sobre os serviços de saúde. Estamos falando de vidas, não de burocracia. O Governo não abriu diálogo com os sindicatos e representantes do setor, e partiu para essa ação que, ao nosso ver, é totalmente incoerente com os compromissos internacionais do Brasil no Pnatrans, que tem como um dos pilares centrais a Educação no Trânsito”, argumentou Valença.

A medida foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira (1), para que o Ministério dos Transportes avance com o projeto, para que a exigência do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 20 horas de aulas em Centros de Formação de Condutores (CFCs), seja derrubada. A proposta, conduzida pelo ministro Renan Filho, deverá passar por consulta pública, com expectativa de ser regulamentada até novembro.

O projeto tem como justificativa reduzir custos e estimular a formalização de milhões de motoristas que circulam sem habilitação.

Segundo as instituições, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), criado em 2018 pela Lei nº 13.614, foi desenhado para guiar as políticas públicas no setor e alinhar o Brasil às metas globais da ONU de reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2030.

Ygor Valença ainda ressalta que as entidades do setor não são contra a redução de custos para os candidatos à CNH. Porém, não acha prudente flexibilizar a formação de motoristas, no atual cenário caótico do trânsito brasileiro.

Economia

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, destaca que boa parte do custo da Carteira Nacional de Habilitação não está nos serviços prestados pelos Centros de Formação de Condutores, mas nas taxas cobradas pelo Detran e em regulamentações de infraestrutura impostas pelo Governo. Somadas, essas taxas podem chegar a até R$ 780 por candidato, incluindo prova teórica, exame médico, emissão da CNH, prova prática para carro e moto e avaliação psicológica.



“A desobrigação dos CFCs não reduziria esses custos, mas sim transferiria o ônus para o sistema de saúde e aumentaria o risco de acidentes, gerando prejuízos muito maiores para a sociedade e para as contas públicas”, explica.

Segundo Lima, qualquer medida que fragilize esses CFC comprometeria não apenas a segurança viária, mas também a estabilidade econômica do setor, contrariando o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que prioriza a segurança como dever do Estado.

“Estamos falando de vidas, de empregos e da economia real. É fundamental que o Governo considere esses impactos antes de qualquer flexibilização na formação de condutores”, concluiu.

*Com informações da assessoria



