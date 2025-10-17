A- A+

inovação Fecomércio-PE lança o Portal Hub de Dados do Comércio Plataforma visa fortalecer a gestão empresarial e o setor de comércio

Na manhã desta sexta-feira (17), em meio às atrações do Rec’n’Play 2025, o Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-PE) lançou oficialmente o Portal Hub de Dados do Comércio, uma plataforma de suporte em decisões comerciais.

O objetivo da ferramenta é fortalecer a gestão empresarial e o setor de comércio. O site foi produzido pela federação pernambucana em parceria com a Faculdade Senac.

“É uma iniciativa pioneira, é a primeira Fecomércio do Brasil que lança um hub desse. A gente agora está no caminho de disseminar informação, de buscar o cadastro dessas empresas no portal. A gente acredita que essa prática vai ser disseminada no Brasil inteiro porque é uma iniciativa que a gente vai replicar dentro da Confederação Nacional do Comércio”, afirmou Cleide Pimentel, diretora-geral executiva da Fecomércio-PE.

Em 2024, esse projeto deu seus primeiros passos. A federação lançou o chamado “Hub de Dados do Comércio”, que atendia empresas, sindicatos, universidades, governos locais e outras entidades. A ferramenta oferece a formulação de dashboards interativos, mapas geográficos de distribuição setorial, modelos preditivos e de negócios, dentre outros materiais.

“Então, mesmo sem o portal, apenas com a quantidade de base de dados já estabelecidas e usual para gente, foram desenvolvidos vários produtos, além do aumento de mídia espontânea relacionado ao sistema comércio. Também desenvolvemos projeções de datas comemorativas como o Dia dos Pais”, esclarece o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima.

Com o lançamento do Portal, o Hub passa a reunir em uma plataforma digital todas as pesquisas realizadas pela Federação, além de outras funcionalidades, como séries históricas, estudos econômicos, calculadoras de inflação e de precificação, ferramentas de gestão e atendimento a demandas de estudos específicos das empresas.

Algumas das pesquisas científicas já lançadas pelo Hub e que estarão presentes no portal,l são: o efeito dos feriados nacionais relacionados ao setor terciário, uma avaliação de impacto das tarifas norte-americanas no comércio pernambucano e análises sobre os efeitos da jornada de 44 horas semanais para os trabalhadores.

O site visa atender pesquisadores, estudantes, professores, pequenos e grandes empresários, trabalhadores do comércio e instituições governamentais.

“Ele [empresário] só consegue tomar sua decisão baseada em dados, senão vai ser uma espécie de feeling, um sentimento relacionado a qual decisão ele deve tomar. Quando ele tem informações atribuídas ou relacionadas a esses dados, ele consegue ser muito mais assertivo, principalmente relacionados a preço”, explica o economista Rafael.

Senac

A ideia do Portal Hub foi construída a partir da escuta da Fecomércio de Pernambuco aos seus sindicatos e trabalhadores, mas a plataforma foi desenvolvida por profissionais, estudantes e professores do centro de tecnologia da Faculdade Senac.

“O Senac vem trabalhando muito para trazer os desafios que o setor tem, do comércio, varejo, os demais setores também que a gente atua para poder fazer entregas para eles. Então, as empresas do setor do comércio podem trazer esses desafios para o Senac e ele vai entregar soluções como essa, envolvendo nossos professores e alunos”, relatou o diretor-regional do Senac-PE, Regivan Dantas.

Para o estudante do curso de análise de desenvolvimento do sistemas da Faculdade Senac, André Luiz, a oportunidade de participar do projeto o fez perceber que a tecnologia pode chegar a muitos lugares, e se tornou essencial tornar seu uso mais cotidiano e simples, para que ela chegue ao usuário médio.

“O professor Marco chegou para os alunos e disse: ‘tem uma oportunidade de trabalho que a gente quer transformar esse PowerBI numa plataforma onde esses dados técnicos se tornem menos técnicos, onde pessoas que não tem tanto conhecimento assim possam entender’”, contou.

O portal vem sendo apresentado e deverá ter seu modelo replicado em outros estados.

Veja também