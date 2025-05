Fecomércio-PE lança a 1ª Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

A- A+

Com foco na cidadania, qualificação profissional e inclusão social, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (5), a 1ª Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a iniciativa será realizada entre os dias 11 e 18 de maio, com uma programação gratuita em 20 cidades do Estado.

Em Pernambuco, a programação engloba 20 municípios: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Bodocó, Buíque, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Goiana, Paulista, Petrolina, São Lourenço da Mata, Serra Talhada, Sirinhaém, Surubim, Triunfo e Vitória de Santo Antão. A programação inclui mais de 450 atividades gratuitas nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer, esportes, assistência social e orientação jurídica.

A cerimônia de lançamento ocorreu na Casa do Comércio, no Recife, e contou com a presença de empresários, integrantes da diretoria e da administração do Sistema Fecomércio, autoridades políticas e representantes da imprensa pernambucana.

“A Semana S simboliza o compromisso permanente do Sistema Fecomércio/Sesc/Sesc pelo desenvolvimento do setor terciário e com valorização das pessoas que envolvem a nossa comunidade. Com essa semana, celebramos e reconhecemos o esforço de cada comerciante e comerciário e da população em geral para a construção de um estado mais justo, empreendedor e digno”, destacou Bernardo Peixoto, presidente do Sistema em Pernambuco.

O evento marcará, também, a estreia de três unidades móveis do Senac: uma dedicada à área de Gastronomia e duas Smart Labs, voltadas para as áreas de Tecnologia e Inovação, representando um investimento de quase R$ 4 milhões.

Participaram do evento, entre outros, a prefeita de Olinda, Mirella Almeida; o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros; os secretários Marco Aurélio e Kaio Maniçoba; os deputados estaduais Antônio Morais e Henrique Queiroz; e a chefe de gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça.

Iniciativa

A criação da Semana S tem origem na oficialização do Dia S, instituído em 2023 para reconhecer o papel social e educativo desempenhado pelo Sesc e pelo Senac em Pernambuco. A data foi proposta inicialmente na Câmara Municipal do Recife pelo vereador Marco Aurélio Filho e, em seguida, ampliada para todo o estado por meio de projeto apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Antônio Moraes. Desde então, o dia 16 de maio passou a integrar o calendário oficial do Estado.

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana, a programação começa no dia 17 de maio, com diversas atividades culturais e educativas espalhadas pela Praça do Carmo, em Olinda, a partir das 9h. Serão oferecidas oficinas criativas, como poesia visual e encadernação artesanal, além de apresentações culturais, espaços de lazer e recreação para crianças e famílias, e uma feira de economia criativa.

No domingo, 18 de maio, no Sesc Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, serão oferecidas atividades voltadas ao desenvolvimento profissional, empreendedorismo e bem-estar. Haverá oficinas de produção de geladinhos gourmet, drinks e coquetéis, além de atividades recreativas e orientações sobre elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego. A programação também contará com espaço para dança e esportes, visando capacitação e inclusão social.

Além disso, as unidades do Senac do Recife e Serra Talhada apresentam atrações com realidade virtual, simuladores, oficinas e experiências práticas. A expectativa é que pelo menos 100 pessoas sejam impactadas com a iniciativa.

Inscrições

As inscrições para participar das atividades devem realizadas previamente pelo site semana-s.portaldocomercio.org.br. A inscrição é obrigatória para quem deseja ter acesso às ações culturais e educativas oferecidas. Além de garantir participação nas atividades, o cadastro também habilita o público a concorrer aos sorteios que serão realizados durante os shows gratuitos nos dias 17 e 18.

Veja também