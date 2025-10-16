A- A+

Comércio Fecomércio-PE lança Portal do Hub de Dados do Comércio no Rec'n'play Plataforma reúne informações estratégicas para fortalecer a gestão e a inovação no comércio de bens, serviços e turismo em Pernambuco

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), lançará nesta sexta-feira (17), o Portal do Hub de Dados do Comércio, durante o Rec’n’play, no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac (ICT Senac).

O Hub de Dados do Comércio é uma plataforma de inovação que busca transformar o acesso a dados em aplicação de soluções no setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado

. A iniciativa da presidência da Fecomércio-PE visa, posicionar a Federação como uma aliada no desenvolvimento econômico estadual e um catalisador de inovação para empresários e empreendedores pernambucanos.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, destacou como o Hub é uma iniciativa importante para o cenário econômico do estado. “O Hub de Dados do Comércio contribuiu, em 2025, para o fortalecimento do desenvolvimento econômico de Pernambuco, oferecendo estudos de impacto, como o do tarifaço, e projeções relacionadas a datas comemorativas, além, claro de todos os painéis já disponíveis. Agora, avançamos com mais uma etapa desse projeto, lançando o portal do Hub em um ambiente que simboliza inovação e integração. A plataforma permite que o empresário acompanhe as transformações do setor, apoie suas decisões cotidianas e desenvolva estratégias de longo prazo com base em análises. Trata-se de uma iniciativa que continuará em constante otimizações”, explicou.

Com o lançamento do Portal, o Hub passa a reunir, em um único ambiente digital, painéis interativos com séries históricas, estudos econômicos, calculadoras de inflação e de precificação, ferramentas de gestão e atendimento a demandas de estudos específicas das empresas.

“O Hub de Dados do Comércio, inédito em todo o Brasil, amplia as possibilidades de acesso e uso de informações pelos empresários. A plataforma reúne pesquisas exclusivas, acompanhamentos de indicadores econômicos e integrações com dados de fluxo de caixa da sua empresa. O Hub já tem contribuído, neste ano, para o desenvolvimento econômico de Pernambuco, oferecendo análises e estudos que orientam decisões empresariais e institucionais”, afirmou o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima.

Ainda de acordo com o economista, o novo portal, é um projeto alcança abrangência e escala ampliadas, estendendo seu papel de apoio a empresas, gestores públicos e pesquisadores na formulação de estratégias e políticas para o comércio de bens, serviços e turismo.

