A- A+

prêmio Fecomércio-PE lança prêmio para profissionais da imprensa Distinção foi criada com o objetivo de reconhecer trabalho da categoria

A Fecomércio-PE lançou oficialmente o 1º Prêmio Conexão Comércio. O encontro de lançamento foi realizado nesta segunda-feira (1º), na Casa do Comércio, no bairro de Santo Amaro, e marcou a confraternização de fim de ano com jornalistas e criadores de conteúdo.

O prêmio, segundo a entidade, tem como objetivo reconhecer e incentivar a produção de conteúdos qualificados sobre o comércio de bens, serviços e turismo de Pernambuco, tanto em veículos jornalísticos quanto em plataformas digitais.

A premiação está organizada em três categorias: Conteúdo Escrito (matérias em jornais, revistas, sites e blogs), Conteúdo Multimídia (reportagens e produtos em áudio e vídeo para rádio, TV, podcasts, YouTube e formatos afins) e Influenciador, voltada a criadores de conteúdo que atuam nas redes sociais.

Para o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, o lançamento do prêmio reforça a relação da entidade com a imprensa. “Mais do que retomar nossa confraternização de fim de ano com os jornalistas, entendemos que era hora de criar um gesto concreto de reconhecimento. A imprensa e os criadores de conteúdo que se dedicam a informar a sociedade cumprem um papel essencial, especialmente em um momento em que as fake news se disseminam com tanta rapidez. Valorizar esse trabalho é também valorizar a democracia e a confiança nas instituições”, afirmou.

A distinção premiará com R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil (valor bruto) os três trabalhos vencedores de cada categoria. A entidade anunciou, ainda, que o edital será divulgado através das redes sociais ainda em dezembro.



Veja também