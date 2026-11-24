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novos mercados Fecomércio-PE leva comitiva à Bélgica e à Holanda em missão empresarial Agenda inclui visitas institucionais e um seminário sobre oportunidades de investimentos e de negócios no Nordeste do Brasil, em Amsterdam

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) embarcou na última sexta-feira (20) com a Missão Empresarial Nordeste do Brasil à Bélgica e à Holanda 2026.

Liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, a delegação tem 37 integrantes, entre empresários, presidentes e representantes de entidades de classe e empresariais, além de representantes do poder público.

A iniciativa conta com a parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc-PE), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PE), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PE), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e do Ministério das Relações Exteriores.

Os participantes atuam em Pernambuco, no Ceará, em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. De 21 a 29 de novembro, a programação passa por Bruxelas, Ghent, Bruges e Antuérpia, na Bélgica, e por Rotterdam, Haia e Amsterdam, na Holanda.

"Reunir empresários, lideranças de diferentes estados e representantes do poder público em uma mesma missão amplia as possibilidades de cooperação. Queremos apresentar as potencialidades do Nordeste, aproximar nossas empresas de novos mercados e conhecer experiências que possam contribuir para a competitividade do comércio de bens, serviços e turismo. Esse intercâmbio deve gerar referências e conexões que continuem depois da viagem", afirma Bernardo Peixoto.

Um dos destaques da agenda é o Seminário sobre Oportunidades de Investimentos e de Negócios no Nordeste do Brasil, que será realizado pela Fecomércio-PE, no dia 27 de novembro, das 9h às 17h, no Barbizon Palace Hotel, em Amsterdam.

Pela manhã, a programação do seminário contempla falas institucionais e palestras do presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, do diretor regional do Senac-PE, Regivan Dantas, do superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, do deputado federal Lucas Ramos e de representantes da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil nos Países Baixos, da Rhenus Logistics, empresa internacional especializada em logística e transporte de cargas, e do AKD Lawyers. À tarde, a programação segue com uma rodada de negócios, voltada à aproximação entre empresas brasileiras e holandesas e à construção de parcerias comerciais.

A missão acontece seis meses após o início da aplicação provisória do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em vigor desde 1º de maio de 2026, depois de mais de 25 anos de negociação. Segundo nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o tratado envolve cerca de 720 milhões de pessoas e um PIB de mais de US$ 22 trilhões.

O roteiro da comitiva segue esse cenário: Bruxelas sedia as instituições da União Europeia, e os portos de Antuérpia e Rotterdam estão entre as principais portas de entrada de mercadorias no continente. A delegação reúne perspectivas de setores como comércio varejista, agronegócio, alimentação, comunicação, turismo, comércio exterior e educação profissional.

"A programação foi estruturada para combinar conhecimento de mercado, relacionamento institucional e promoção das empresas e entidades participantes. O seminário em Amsterdam será um momento importante para apresentar oportunidades do Nordeste e estabelecer contatos que possam se desdobrar em negócios e projetos de cooperação. Nosso trabalho é aproximar os interesses da comitiva das possibilidades encontradas nos dois países", destaca Cleide Pimentel, diretora-geral executiva da Fecomércio-PE e coordenadora-geral da missão.

Comitiva

Entre as lideranças de entidades de classe e empresariais estão Juliano Wertheimer, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-MS e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul (Sindha/MS) e diretor da CNC; Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe); Fausto Pontual, presidente do Sebrae/PE, e Murilo Guerra, superintendente da instituição. Participam ainda João Francisco Fornari Denardi, conselheiro nacional do Sesc; Maxmiliam Lamoglia de Freitas e Ladario Magalhães, conselheiros do Senac-RJ; e Sérgio Henrique Sousa, gerente da Assessoria de Gestão das Representações da CNC.

Na representação do poder público e parlamentar, integram a comitiva os deputados federais Lucas Ramos (PSB) e Coronel Meira (PL), além de Paulo Roberto Arruda (MDB), prefeito de Vitória de Santo Antão.

O grupo empresarial inclui Felipe Freire, CEO da Pitaya Nordeste, produtora e exportadora de pitaya com sede em Marco, no Ceará; Rodrigo Moreira, CEO da MakerMídia; Ana Cláudia Neves, gerente da Brasflex Trading, exportadora de açaí e outros alimentos brasileiros; Paula Rocha e Saulo Rocha, CEO e diretor financeiro da SP Rocha ME, de Garanhuns; João Maciel Neto e Regina Albuquerque, CEO e sócia-diretora do Lojão dos Calçados; Ozeas Gomes, CEO da Drogaria 4 Cantos; Elias Salomão, proprietário da Drogaria Madalena; Manoel Santos, diretor da Cazanova Material de Construção, de Caruaru; José Carlos de Santana, sócio-administrador da JHM Comercial Peças (Centro Service); e Ygor Valença, sócio-gerente da CTRAN Autoescola.

Também participam Karoline Fonseca, proprietária do Café do Brejo, de Triunfo; Renan Milet Morais, diretor da Sorvetes Milet e Degusta; Bruno Lisbôa Araújo, representante da Cooperativa dos Artesãos, de Tacaratu; e, de Campo Grande (MS), Juliano Wertheimer, proprietário do Manolo Café e Restaurante, e João Francisco Fornari Denardi, diretor do Grupo Figueira.

A representação sindical pernambucana conta com José Carlos de Santana, presidente do Sincopeças-PE; Ygor Valença, presidente do Sindcfc-PE; Ozeas Gomes, presidente do Sincofarma-PE; e Felipe Freire, presidente do Sindicom Jaboatão, todos também vice-presidentes da Fecomércio-PE. Somam-se a eles João Maciel Neto, presidente do Sincomcape-PE; Paula Rocha, presidente do Sindilojas Garanhuns; Manoel Santos, presidente do Sincomex-PE; Elias Salomão, vice-presidente do Sincofarma-PE; Regina Albuquerque, diretora do Sincomcape-PE; e Mário Mawad, vice-presidente do Sindilojas Recife.

Pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a delegação reúne, além de Bernardo Peixoto e Cleide Pimentel, os diretores regionais Regivan Dantas, do Senac-PE, e Oswaldo Ramos, do Sesc-PE, e a diretora de Administração e Finanças do Sesc-PE, Vivianne Gameiro.

Completam o grupo Fábio Oliveira, assessor da Fecomércio-PE e coordenador técnico da missão; Lucila Nastassia, assessora da presidência do Senac-PE e coordenadora de comunicação e marketing da missão; Vitória Carvalho, chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Pessoal da Fecomércio-PE; Andréa Mello, gerente de eventos do Sesc-PE; e Ricardo Santos, coordenador do Núcleo de Relacionamento e Parcerias do Senac-PE.

“Já realizamos 23 missões internacionais, que proporcionaram a empresários e gestores oportunidades de conhecer novos mercados, estabelecer parcerias e ampliar suas referências. O objetivo é transformar esse conhecimento e as conexões construídas em oportunidades concretas para os negócios pernambucanos, contribuindo para o desenvolvimento da economia do nosso Estado e do país”, conclui Peixoto.

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