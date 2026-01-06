A- A+

Varejo Fecomércio-PE realiza II Missão Técnica à NRF 2026: Retail's Big Show, em Nova York Delegação pernambucana participa do maior evento de varejo do mundo e cumpre programação com palestras, visitas técnicas e agenda institucional

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), em parceria com o Sebrae/PE, o Sesc-PE e o Senac-PE, realiza entre os dias 7 a 15 de janeiro a missão técnica à NRF 2026 Retail’s Big Show, em Nova York, nos Estados Unidos.

A iniciativa tem como objetivo conectar empresários, gestores e profissionais pernambucanos ao que há de mais inovador no comércio global, a fim de ampliar repertório, networking e visão estratégica para o futuro do varejo.

Reconhecida como o maior evento de varejo do mundo e promovido pela National Retail Federation, reúne especialistas e lideranças internacionais em torno de tendências e transformações do setor.

Ao longo da missão, a comitiva participa de palestras e painéis e cumpre uma agenda complementar com visitas técnicas e institucionais, incluindo ao Consulado-Geral do Brasil, além de programação em espaços como Innovation Showcase, E-commerce Lounge do Brasil e Startup Hub, e ainda visitas a estandes de empresas.

Estão previstas, ainda, visitas a lojas-conceito da Louis Vuitton e Lego, complementando o aprendizado com referências práticas do mercado.

“É o segundo ano consecutivo em que a Fecomércio-PE leva uma missão à NRF, porque entendemos que estarmos presentes nesse ambiente de inovação é fundamental para manter o comércio de bens, serviços e turismo de Pernambuco atualizado diante das transformações tecnológicas e comportamentais. A NRF é uma oportunidade única para absorver conhecimento, conhecer cases de sucesso e voltar com ideias aplicáveis à nossa realidade, fortalecendo a competitividade e o desenvolvimento do setor no Estado”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE e líder da missão.

A diretora geral executiva da Fecomércio-PE e coordenadora geral da missão, Cleide Pimentel, destaca que a programação foi desenhada para equilibrar conteúdo e experiências práticas.

“Além das palestras e painéis da NRF, teremos uma agenda de visitas voltada a inovação e negócios, com passagens pelo Innovation Showcase, E-commerce Lounge do Brasil e Startup Hub, visitas a estandes como Shopify, Sensormatic e Muse Inc., e encontros com referências do varejo e de lojas-conceito em Nova York. É uma imersão que amplia a leitura de tendências e ajuda a traduzir aprendizados em oportunidades para os participantes”, encerra.

Veja também