Fecomércio-PE reúne empresários e lideranças para construir Agenda Institucional do comércio em 2026
Encontro será realizado no dia 1º de julho no Recife, e as inscrições são gratuitas
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) realiza, no dia 1º de julho, o "Café da Manhã – Construção da Agenda Institucional do Sistema Comércio Pernambuco". O encontro gratuito ocorre na Casa do Comércio, no bairro de Santo Amaro, às 9h, e reunirá empresários, presidentes de sindicatos e lideranças do setor produtivo em um momento de escuta, diálogo e construção coletiva sobre as principais demandas do comércio de bens, serviços e turismo no estado.
A iniciativa tem como objetivo reunir propostas e recomendações para compor a Agenda Institucional do Sistema Comércio Pernambuco 2026, documento que norteará a atuação da Fecomércio-PE junto ao poder público na defesa de pautas prioritárias para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.
No evento, os participantes vão integrar grupos de trabalho voltados à discussão de seis eixos temáticos: desenvolvimento econômico; empreendedorismo e fortalecimento empresarial; trabalho e qualificação; tecnologia e transformação digital; desenvolvimento regional e sustentabilidade; segurança pública e combate à ilegalidade.
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Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, a construção da Agenda Institucional fortalece a representatividade do setor e amplia a capacidade de diálogo com os diferentes poderes.
“Este encontro é uma oportunidade para ouvirmos quem está na ponta, gerando emprego, movimentando a economia e enfrentando os desafios diários do ambiente de negócios. A Agenda Institucional nasce desse diálogo e será um instrumento importante para defender propostas concretas, capazes de contribuir com a competitividade das empresas e com o desenvolvimento de Pernambuco”, afirma.
As inscrições devem ser realizadas no site oficial do evento.
*Com informações da assessoria