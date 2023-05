A- A+

Sistema S Fecomércio Pernambuco se mobiliza em defesa do Sesc e do Senac Atos públicos ocorreram em todas as cidades onde há unidades das instituições

Nesta terça-feira (16), aconteceu o ato público em defesa do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Serviço Social do Comércio (Sesc) marcado por uma caminhada que teve início na Casa do Comércio, localizada no bairro de Santo Amaro, e seguiu em direção à Rua da Aurora.

O chamado Dia S reuniu colaboradores, alunos, professores e beneficiados pelos serviços promovidos pelo sistema contra o Projeto de Lei de Conversão (PVL) nº 09/2023 que transfere, para a Embratur, recursos destinados às unidades do Sesc e Senac do País.

Segundo a Fecomércio-PE, o PVL retira 5% dos recursos das contribuições sociais das empresas do setor terciário destinados ao Sesc e ao Senac para a promoção do Brasil no Exterior. A entidade detalha que, com os cortes, está previsto o encerramento de 36 unidades do Sesc, resultando na eliminação de postos de trabalho e a interrupção de investimentos no valor de R$ 121 milhões destinados aos serviços gratuitos oferecidos pelo sistema.

Mesa Brasil

Além disso, será reduzida a distribuição de 2,6 milhões de quilos de alimentos por meio de programas como o Mesa Brasil Sesc, bem como serão suprimidos 2,6 mil exames de saúde e 37 mil atendimentos em atividades físicas e recreativas.

O presidente da Federação em Pernambuco, Bernardo Peixoto, responsável por liderar os atos no Estado, disse que o Nordeste é a região que mais será impactada com a aprovação do PVL. “Além dos 5%, ainda temos um subsídio nacional que recebemos e isso também será cortado”.

Peixoto também aproveitou a oportunidade para agradecer a presença de todos e garantiu que está comprometido em dar continuidade a esse trabalho de defesa do Sesc e do Senac. “Precisamos manter os valores integrais do Sistema”, declarou.

Unidades em PE

No Estado, os cortes planejados podem acarretar o fechamento de três unidades educacionais do Senac, com a diminuição de 6.800 atendimentos, incluindo 2.600 estudantes em cursos de formação profissional.

Loretha Catambry (40) faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e afirmou que a instituição permitiu que mulheres pudessem, através dos estudos, garantir sua independência financeira. “Isso é muito importante para a gente. Temos que ser a voz de tantas outras mulheres que precisam se capacitar e também, melhorar a qualidade de vida”, disse ela em defesa das estudantes do curso de Confeitaria.

Um outro aluno presente ao ato foi Allan Carias (22). Para ele os cortes significam “a perda do seu sonho”. Ele tem um grande interesse pela culinária e acredita que a transferência vai resultar na extinção dos cursos dessa área.

Colaboradora há mais de 30 anos do Sistema, Risonete Cosmo (55), lamentou a situação e disse estar preocupada com o desemprego que, se aprovado, o PVL vai provocar. “Somos uma entidade que colabora em prol da sociedade. Nossos serviços impactam a vida de muitas pessoas e isso vai causar um prejuízo para diversos setores”, comentou.

Abaixo-assinado

Em Pernambuco, os atos aconteceram nos municípios de Recife, Araripina, Bodocó, Floresta, Jaboatão dos Guararapes, Serra Talhada, Triunfo, Petrolina, Arcoverde, Belo Jardim, Buíque, Caruaru, Garanhuns, Surubim, Goiana, São Lourenço, Paulista, Vitória de Santo Antão.

Além do protesto, durante a manifestação também foram recolhidas assinaturas para um abaixo-assinado contra os desvios de recursos. O abaixo-assinado está disponível no site: https://cnc.portaldocomercio.org.br/sousescsenac.

Veja também

Economia Lucro do BNDES tem queda de 28% no primeiro trimestre