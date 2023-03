Fecomércio realiza palestra de sensibilização para Práticas Empreendedoras

A- A+

O Instituto Fecomércio realiza, no próximo dia 17, às 14h, na Emprel (Empresa Municipal de Informática do Recife), palestra de sensibilização para Práticas Empreendedoras com foco em jovens e adultos que desejam começar a empreender. O evento está vinculado ao programa Formação Empreendedora - Forme, idealizado pela instituição e pelo Sistema Fecomércio. As inscrições vão até hoje (16), presencialmente.

Para participar, é necessário ter acima de 18 anos, e pode estar cursando o ensino médio, já ter terminado ou incompleto. Além disso, é preciso ser empreendedor, formal ou informalmente. É importante ter o RG, CPF e Comprovante de Residência no ato da matrícula. O evento dará direito a certificado.

“A palestra tem o intuito de despertar e desenvolver atitudes empreendedoras nos seus participantes e funciona como o pontapé inicial para o curso de empreendedorismo que se inicia no dia 20 de março. O projeto atende desde jovens recém-saídos do Ensino Médio a adultos que planejam empreender em seus bairros ou cidades” - explica Wilma Fonseca, secretária-executiva do Instituto Fecomércio-PE.

O Curso será ministrado na sede da Emprel, na Rua do Brum, 123, 3° andar - Sala de Treinamento, no Bairro do Recife. Em casos de dúvidas, entrar em contato pela Central de Atendimento EMPREL (81) 3355-7000.

