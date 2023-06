A- A+

Inteligência Artificial FecomercioSP lança decálogo com princípios fundamentais para regulação da Inteligência Artificial Entidade vai divulgar documento durante seminário que contará com nomes do mercado e da ANPD, além do senador Eduardo Gomes

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) realizará o seminário "Marco Regulatório da Inteligência Artificial no Brasil na era pós-ChatGPT", no dia 30 de junho, em sua sede na capital paulista. Durante o evento, será lançado o Comitê de Inteligência Artificial e Cibersegurança, e a entidade divulgará um decálogo com princípios essenciais para a regulação da Inteligência Artificial.

O seminário contará com a presença do senador Eduardo Gomes (PL/TO) e de Lucas Borges, gerente de Projetos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), além de importantes representantes do mercado, como Samantha Oliveira, DPO do Mercado Livre, Daniel Stivelberg, privacy lawyer do Nubank, Eduardo Paranhos, líder do Grupo de Trabalho (GT) de Inteligência Artificial da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) e Crisleine Yamaji, gerente jurídica e DPO da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O objetivo do evento é promover a discussão prática sobre a Inteligência Artificial e avaliar os ambientes regulatórios tanto no Brasil quanto globalmente.

O evento, que ocorrerá das 8h às 12h30, será conduzido por Andriei Gutierrez, presidente do Conselho de Economia Digital e Inovação da FecomercioSP, e Rony Vainzof, consultor em Proteção de Dados da FecomercioSP. O seminário é aberto ao público e tem como foco empresas, executivos, parlamentares e representantes empresariais. As inscrições podem ser feitas pelo site da FecomercioSP.

Durante o seminário, será lançado o decálogo da FecomercioSP sobre o Marco Regulatório da Inteligência Artificial no Brasil, que apresentará os dez princípios fundamentais para a regulamentação e implementação dessa tecnologia. A Federação acredita que a Inteligência Artificial é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico de qualquer nação, e que a inovação e novas soluções em IA são fundamentais para a sobrevivência e competitividade dos países, bem como dos setores de comércio e serviços.

Os painéis do evento abordarão a aplicação da IA no varejo e no cotidiano dos consumidores, além de questões relacionadas à regulamentação e gerenciamento de riscos. O objetivo é discutir como conciliar essas inovações disruptivas com ética, governança e responsabilidade, visando ao crescimento econômico e social a longo prazo.

Serviço:

1° Seminário Marco Regulatório da Inteligência Artificial no Brasil na era pós-ChatGPT

Local: Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista — São Paulo/SP

Data: 30 de junho

Horário: das 8h às 12h30

Inscrição: Link

Programação:

8h: Credenciamento

8h30 às 9h: Abertura, lançamento do decálogo da FecomercioSP sobre o Marco Regulatório da IA no Brasil e lançamento do Comitê de Inteligência Artificial e Cibersegurança, com Andriei Gutierrez, Rony Vainzof e o senador Eduardo Gomes.

9h às 10h: Regulação da IA no Brasil e no mundo na era pós-IA generativa, com Andriei Gutierrez, Rony Vainzof, o senador Eduardo Gomes e Lucas Borges (participação virtual).

10h às 12h: Considerações práticas para aperfeiçoamento da regulamentação, com Andriei Gutierrez, Fabrício da Mota Alves, Eduardo Paranhos, Daniel Stivelberg, Samantha Oliveira, Diogo Cortiz e Crisleine Yamaji.

12h às 12h30: Perguntas e respostas.

Veja também

Censo 2022 Censo: 'Desligavam na minha cara', relembra recenseador do Copan (SP), sobre alto índice de recusas