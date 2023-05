A- A+

Economia Fed, banco central americano, eleva os juros em 0,25 ponto percentual, no 10º aumento consecuti Taxas vão para intervalo entre 5% e 5,25%, maior patamar desde 2007. Nesta 'superquarta', Copom também decide sobre Selic no Brasil

O Federal Reserve, banco central americano, elevou os juros em 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira. É o décimo aumento consecutivo das taxas.

Com o anúncio, os juros básicos do país agora estão na faixa entre 5% e 5,25%, maior nível desde 2007. A decisão foi unânime, com o banco sinalizando a possibilidade de uma pausa em seu comunicado.

"A atividade econômica expandiu-se por um ritmo modesto no primeiro trimestre. Os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada", destacou o Fed em seu comunicado.

O banco afirmou que permanece altamente atento aos riscos de inflação, destacando que as condições de crédito mais apertadas para famílias e empresas devem pesar na atividade econômica, nas contratações e na inflação. A extensão desses efeitos permanece incerta, segundo a autoridade monetária.

Próximos passos

A decisão já era esperada pelo mercado, com os investidores procurando sinalizações sobre os próximos passos do ciclo de aperto monetário.

No comunicado, o Fed omitiu a linguagem utilizada anteriormente, que afirmava que “alguma política adicional de firmeza” poderia ser justificada.

Os dirigentes do banco ressaltaram que ao avaliar a orientação apropriada da política monetária, o Comitê continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas.

"Ao determinar até que ponto o endurecimento adicional da política monetária pode ser apropriado para retornar a inflação a 2% ao longo do tempo, o Comitê levará em conta o aperto cumulativo da política monetária, os atrasos com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e os fatores econômicos e financeiros. desenvolvimentos", ressalta o Fed.

O Fed afirmou que continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e dívidas de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências, conforme anunciado anteriormente.

Combate à inflação

O aumento dos juros tem como objetivo combater a inflação elevada no país. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA subiu 5% no acumulado em 12 meses em março, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho.

O indicador cheio até tem demonstrado desaceleração na base anual, mas ainda está muito longe da meta do Fed, que é de 2%, e segue pressionado pela inflação de serviços.

O núcleo da inflação em 12 meses atingiu 5,6% no mês, também demonstrando resiliência. Além disso, a taxa de desemprego está em 3,5%, patamar considerado baixo. Os últimos dados sobre o mercado de trabalho começam a demonstrar um esfriamento, mas ainda não o suficiente para promover uma queda mais acelerada da inflação.

Na última reunião, em março, o Fed já havia elevado as taxas em 0,25 ponto percentual em meio os problemas enfrentados por alguns bancos regionais. Na ocasião, o BC afirmou em seu comunicado que o sistema bancário dos EUA é sólido e resiliente e que possuía liquidez. A avaliação foi mantida no comunicado desta quarta-feira.Dólar

Desde então, os receios dos investidores em relação ao setor chegaram a diminuir. No entanto, a divulgação de um balanço negativo pelo First Republic na semana passada voltou a gerar preocupações no mercado. Na segunda, a instituição foi adquirida pelo J.P. Morgan.

Veja também

Porto Digital Senac Pernambuco inaugura nova unidade no Porto Digital para impulsionar o setor de TI