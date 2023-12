Fed, banco central americano, mantém juros inalterados

A- A+

O Federal Reserve, banco central americano, manteve os juros inalterados pela terceira reunião consecutiva nesta quarta-feira (13), conforme as expectativas. Com isso, as taxas permanecem no patamar entre 5,25% a 5,5%, o maior desde 2021.

"Indicadores recentes sugerem que o crescimento da actividade econômica abrandou face ao ritmo forte registado no terceiro trimestre. Os ganhos de emprego moderaram-se desde o início do ano, mas permanecem fortes, e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação diminuiu ao longo do ano passado, mas permanece elevada", destaca o Fed, em comunicado.

O objetivo da alta de juros é combater a inflação elevada no país. Apesar do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) ter desacelerado para os 3% na base anual em outubro, o indicador segue acima da meta de 2% do Fed.

No caso do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), ocorreu avanço de 3,1% em novembro, também na base de comparação anual.

