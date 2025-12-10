Qua, 10 de Dezembro

Fed corta juros dos Estados Unidos em 25 pontos-base, para faixa de 3,50% a 3,75% ao ano

Essa é a terceira vez que o Fed reduz os juros neste ano

Sede do Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados UnidosSede do Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos - Foto: Reprodução/X

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10. O movimento era amplamente esperado pelo mercado financeiro.

Essa é a terceira vez que o Fed reduz os juros neste ano, após flexibilizar a política monetária em setembro e outubro.

A decisão ocorre após a maior paralisação da história do governo dos EUA, que afetou a divulgação de dados importantes para a tomada de decisão pelos dirigentes do Fed, como o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e o payroll (relatório de emprego norte-americano).
 

