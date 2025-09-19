Sex, 19 de Setembro

ECONOMIA

Fed cortou os juros nesta semana para apoiar mercado de trabalho, diz dirigente

Em fórum, a dirigente comentou que parte da desaceleração na criação de empregos tem relação com perspectivas econômicas nos EUA

Sede do Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados UnidosSede do Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos - Foto: Reprodução/X

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o BC dos Estados Unidos cortou os juros em 25 pontos-base em setembro para apoiar mercado de trabalho, o qual se "enfraqueceu bastante" ao longo do último ano. Daly não tem direito ao voto nas reuniões do Fed deste ano.

Em fórum institucional sobre inteligência artificial (IA), a dirigente comentou que parte da desaceleração na criação de empregos tem relação com perspectivas econômicas nos EUA.

"É difícil saber até que ponto a desaceleração do emprego se deve à IA", acrescentou a dirigente do BC norte-americano.

