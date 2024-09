A- A+

ESTADOS UNIDOS Diretora do Fed reitera postura cautelosa e alertas sobre inflação elevada nos EUA Na visão dela, o mercado de trabalho segue apertado e a economia permanece resiliente, enquanto os preços continuam "mais elevados do que antes da pandemia"

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michelle Bowman reiterou postura cautelosa quanto ao ciclo de flexibilização monetária do BC dos Estados Unidos e renovou alertas sobre o nível elevado da inflação no país, em discurso preparado para evento da Associação de Banqueiros da Georgia, divulgado nesta segunda-feira, 30.

Em seus comentários, Bowman repetiu afirmações realizadas na semana passada sobre os motivos pelos quais defendeu redução menor dos juros em setembro e ritmo mais lento de cortes das taxas nos próximos meses.

Na visão dela, o mercado de trabalho segue apertado e a economia permanece resiliente, enquanto os preços continuam "mais elevados do que antes da pandemia".

"O progresso desde abril é bem-vindo, mas o núcleo da inflação está desconfortavelmente acima da meta de 2%", reforçou a diretora, ponderando que parte dessa persistência deve-se a pressão inflacionária do setor imobiliário e ao forte avanço salarial no país.

