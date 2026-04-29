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EUA

Fed mantém juros dos EUA entre 3,50% e 3,75% na última decisão sob o comando de Powell

O mandato do presidente do BC americano, sob pressão no governo Trump, termina no próximo dia 15

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Esta é a última definição de juro sob o comando de Jerome Powell, já que o mandato do chefe do Fed termina no próximo dia 15 Esta é a última definição de juro sob o comando de Jerome Powell, já que o mandato do chefe do Fed termina no próximo dia 15  - Foto: SAUL LOEB / AFP

O Federal Reserve (Fed), equivalente ao Banco Central para os Estados Unidos, manteve os juros na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano, pela terceira vez consecutiva, nesta quarta-feira, 29.

Esta é a última definição de juro sob o comando de Jerome Powell, já que o mandato do chefe do Fed termina no próximo dia 15 e desde o início do atual governo ele tem sido alvo de pressões, perseguições e até xingamentos vindos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente norte-americano ameaça demitir Powell caso ele decida permanecer no Conselho de Administração do Fed após o término de seu mandato.

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O Comitê Bancário do Senado obteve os votos necessários para aprovar a nomeação de Kevin Warsh para a presidência do Fed. O nome do indicado de Trump ainda precisa passar pela chancela do colegiado pleno de senadores para ser aprovado definitivamente ao cargo.

A aprovação de Warsh no Comitê Bancário do Senado dos EUA era amplamente esperada e, segundo analistas, deve ocorrer em linha partidária, abrindo caminho para a votação no plenário em maio. O caminho ficou ainda mais "livre" depois de o senador republicano da Carolina do Norte, Thom Tillis, retirar sua oposição a Warsh.

Indicado por Trump em janeiro para suceder Jerome Powell no comando do Fed, Warsh enfrenta questionamentos de democratas sobre o grau de independência que manterá à frente do BC americano, após ter ecoado no ano passado os apelos de Trump por cortes de juros.

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