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JUROS

Fed mantém nos EUA taxa sobre compulsórios em 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%

O Fed também informou que rolará integralmente os vencimentos de Treasuries

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Edifício Marriner S. Eccles do Federal Reserve Board.Edifício Marriner S. Eccles do Federal Reserve Board. - Foto: Alex Wong / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa sobre compulsórios em 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%, em decisão anunciada nesta quarta-feira, 18.

Segundo o comunicado da instituição, o Federal Reserve também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 3,75% e operações compromissadas reversas overnight a 3,50%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

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Além disso, o BC dos EUA reiterou que seguirá comprando títulos do Tesouro de curto prazo (T-bills) e de títulos de três anos ou menos, se necessário, para assegurar nível adequado de reservas no sistema financeiro.

O Fed também informou que rolará integralmente os vencimentos de Treasuries e reinvestirá pagamentos de principal de títulos de agências em T-bills.

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