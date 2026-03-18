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MANUTENÇÃO Fed mantém taxa de juros dos EUA inalterada, na faixa entre 3,50% e 3,75% O BC norte-americano decidiu pela manutenção de juros hoje pela segunda reunião consecutiva

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 18. A manutenção era amplamente esperada por analistas consultados pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O BC norte-americano decidiu pela manutenção de juros hoje pela segunda reunião consecutiva, após três reduções seguidas no ano passado - em setembro, outubro e dezembro.

Decisão sobre juros não foi unânime

A decisão do FOMC de manter inalterada a taxa básica de juros no País não foi unânime, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 18. Um dirigente com direito a voto - o diretor Stephen Miran - divergiu da decisão.

O diretor, que também foi dissidente da reunião de janeiro, votou pela redução dos juros em 25 pontos-base (pb), após diversas críticas recentes sobre o nível elevado das taxas norte-americanas.



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