ESTADOS UNIDOS Fed, o banco central americano, mantém juros no mesmo patamar em meio à guerra tarifária de Trump O estacionamento da taxa mostra que os dirigentes do Fed estão em modo de espera

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, manteve o juro dos Estados Unidos no mesmo patamar, repetindo as últimas duas reuniões em março e janeiro. A manutenção já era projetada por ampla maioria do mercado. Depois da decisão, a taxa básica do país se encontra na mesma faixa de 4,25% a 4,5%.

Pouco antes do órgão publicar sua deliberação, a ferramenta FedWatch, do CME Group, mostrava que o mercado já precificava amplamente a manutenção dos juros nos EUA: 97,7% dos investidores acreditavam que a taxa deveria seguir na faixa atual. Após a decisão, 71,6% apostam em uma nova manutenção em junho, enquanto, em julho, 53,7% projetam um corte de 0,25 ponto percentual.

— Reduzir os juros agora seria desperdiçar todo trabalho anteriormente feito na tentativa de conter a inflação — aponta o economista-chefe da Blue3, Roberto Simioni.

— A economia americana está forte e acreditamos que o país não entrará em recessão pelo menos até o final do terceiro trimestre de 2025, o que deve levar o FED a promover alguma redução de juros no quarto trimestre — afirmou.

O estacionamento da taxa mostra que os dirigentes do Fed estão em modo de espera. Eles acompanham de perto os dados que chegam em busca de sinais de que os preços ao consumidor voltaram a subir, após anos de combate à inflação, ou de que o mercado de trabalho, até então sólido, começou a enfraquecer. A economia americana sofreu uma leve retração no primeiro trimestre, em resultado pior do que o estimado pelo mercado.

