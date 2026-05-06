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Economia Fed: pressão em cadeias globais de suprimentos atinge em abril maior nível desde julho de 2022 O índice de Pressões Globais na Cadeia de Suprimentos (GSCPI, em inglês) subiu para 1,82 em abril, ante 0,68 em março

As pressões sobre as cadeias globais de suprimentos subiram em abril ao maior nível desde julho de 2022, à medida que a guerra no Oriente Médio dificultou a movimentação de mercadorias pelo mundo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Federal Reserve (Fed) de Nova York.

O índice de Pressões Globais na Cadeia de Suprimentos (GSCPI, em inglês) subiu para 1,82 em abril, ante 0,68 em março. O nível é o mais alto desde julho de 2022, quando o indicador estava em 1,86 diante dos riscos da guerra na Ucrânia. Já o salto mensal foi o maior desde março de 2020, quando, no início da pandemia de covid-19, o índice passou de 1,29 em fevereiro para 2,66 em março.

O avanço do indicador ocorre em meio ao impacto sobre o fluxo global de petróleo com o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do comércio marítimo da commodity. A interrupção da navegação na região também afetou o transporte de alimentos e fertilizantes.

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