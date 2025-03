Fed reduz mediana das projeções para crescimento do PIB dos EUA em 2025, 2026 e 2027

A- A+

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) diminuíram as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos para 2025, 2026 e 2027 na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de dezembro.

Para 2025, a mediana das estimativas de crescimento da economia americana caiu de 2,1% para 1,7 em março. Para 2026, a projeção caiu de 2% para 1,8%. Para 2026, a expectativa recuou de 1,9% para 1,8%. No longo prazo a mediana continuou inalterada, em 1,8%.

Enquanto isso, os dirigentes aumentaram suas expectativa para a taxa de desemprego no país para 2025. A mediana das estimativas para a taxa de desemprego este ano subiu de 4,3% para 4,4%. Para 2026, a projeção continuou em 4,3%, assim como em 2027. No longo prazo, a taxa de desemprego deve permanecer em 4,2%.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do BC dos Estados Unidos manteve inalterada a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa básica de juros dos EUA) na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano.

Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente uma nova manutenção dos juros pelo BC norte-americano na segunda reunião de política monetária de 2025.



Veja também