A- A+

greve Federação Única dos Petroleiros aprova greve nacional a partir do dia 15 A agenda de reivindicações inclui os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos informaram nesta quarta-feira (10) que aprovaram a deflagração de uma greve nacional a partir da zero hora de segunda-feira (15). A decisão ocorre após a apresentação, pela companhia, de uma segunda contraproposta para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), considerada insuficiente pelas entidades que representam a categoria.

A nova proposta foi entregue na terça-feira (9) pela empresa. A FUP diz que o documento não avança nos três pontos centrais discutidos desde o início das negociações e, por isso, os sindicatos notificarão a empresa sobre a paralisação na próxima sexta-feira.

A agenda de reivindicações inclui os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras.

Leia também • Programa Autonomia e Renda Petrobras abre 580 vagas em parceria com o SENAI-PE • Petrobras estuda participação no leilão de baterias previsto para 2026 • Vale lidera recomendações nas carteiras para dezembro; Itaú e Petrobras perdem espaço A FUP e seus sindicatos afirmam que, além de não apresentar respostas conclusivas sobre o tema, debatido há quase três anos com o governo e entidades de participantes, a Petrobras não trouxe soluções consistentes para outras pendências acumuladas durante o processo de negociação. A FUP e seus sindicatos afirmam que, além de não apresentar respostas conclusivas sobre o tema, debatido há quase três anos com o governo e entidades de participantes, a Petrobras não trouxe soluções consistentes para outras pendências acumuladas durante o processo de negociação.

A proposta de aprimoramento do plano de cargos e salários e garantias de recomposição sem aplicação de mecanismos de ajuste fiscal e o fortalecimento da Petrobras são os outros dois pontos que motivam a paralisação.

Procurada, a Petrobras não respondeu até o fechamento deste texto.



Veja também