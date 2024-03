A- A+

Caruaru Feira Agreste Tex estima movimentar R$ 300 milhões Evento reúne empresas do polo têxtil do Agreste e também fornecedores de diversas áreas como a de tecnologia

Começa amanhã (19), a 7ª edição da Agreste Tex, considerado o principal evento têxtil do Nordeste. Promovida pelo Febratex Group, com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), a feira tem a expectativa de ultrapassar R$ 300 milhões em negócios gerados

Novidades em tecnologia, serviços e tendências para o Polo de Confecção de Pernambuco estão na pauta do evento que acontece até a próxima sexta-feira (22).

“A AGRESTE TEX busca fortalecer a indústria nordestina e se insere neste cenário como uma plataforma de soluções industriais, criativas, que vão desde o jovem criador de moda até as tecnologias para todo tipo de confecções: moda masculina, feminina, infantil, plus size, jeans, denim e da moda sustentável”, afirma o diretor de Comunicação do Febratex Group, Hélvio Pompeo Júnior.

O executivo destaca ainda a contribuição trazida pela presença de especialistas das mais diversas áreas no evento, apresentando palestras e participando de debates com o público presente.

“Teremos uma conferência com mais de 40 horas de conteúdo inovador para os empresários. Quem vier para a AGRESTE TEX terá conteúdo inovador para guiar sua empresa pelos próximos dois anos”, garante o diretor.

A AGRESTE TEX tem a expectativa de atrair, em 2024, mais de 12 mil pessoas, entre empresários e profissionais da indústria, tecnologia e do varejo da moda, especialmente do Polo do Agreste e Estados vizinhos a Pernambuco.

PROGRAMAÇÃO

O público que for ao Polo Caruaru conferir o evento, vai poder votar nos melhores looks dos três primeiros lugares do concurso Brasil Fashion Designers, que inscreveu mais de 80 participantes, entre estudantes de moda e egressos de cursos técnicos e universitários do setor.

As coleções, que foram inspiradas no Agreste Pernambucano, ficarão em exibição durante toda a feira e a votação popular será por meio do app do Febratex Group, onde também é possível fazer a inscrição para o evento e conferir a programação diária da AGRESTE TEX.

Outro espaço que promete chamar a atenção no pavilhão do Polo Caruaru é o Startup Corner, que vai reunir as empresas especializadas em soluções para a indústria e o varejo da moda.

“Realizamos o Startup Corner desde 2019 em todas as edições das feiras que o Febratex Group promove. Para esta AGRESTE TEX, temos várias soluções com foco em gestão de modelagem, controle de processos, otimização e todas com um principal objetivo de inovar o processo produtivo da moda aliado às práticas de sustentabilidade”, pontua a diretora-executiva do Febratex, Giordana Madeira.

Diariamente, o público vai acompanhar palestras e discussões gratuitas sobre as principais tendências e inovações na indústria têxtil e da moda mundial.

Já na abertura, às 16h desta terça-feira, serão apresentados cases de sucesso da indústria têxtil nacional. Entre as marcas escaladas, estão a Kroma Energia, Brasil Botões e Sanju Papéis.

