Beleza Feira da Beleza do Nordeste atrai milhares de profissionais e promete movimentar o mercado A feira recebe como parceiros o Sebrae-PE, Banco do Nordeste e o Governo Federal

A décima terceira edição da Feira da Beleza do Nordeste encerra suas atividades na terça-feira, dia 6 de junho, trazendo um mix diversificado de oportunidades para os profissionais da área. Com a participação de mais de 350 expositores, o evento espera receber cerca de 55 mil pessoas e proporcionar oportunidades para aproximadamente 250 caravanas de diferentes cidades de Pernambuco, além de estados como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Maranhão e Piauí.

A expectativa é que a feira supere o volume de negócios da última edição, que alcançou a marca de R$ 550 milhões, e contribua para a geração de 4.500 empregos diretos e indiretos. Com o apoio de parceiros como o Sebrae-PE, Banco do Nordeste e Governo Federal, os profissionais terão a oportunidade de conferir lançamentos, participar de atividades de orientação oferecidas pelas marcas e expandir seus conhecimentos e redes de contatos.

Neste ano, o Sebrae-PE está diretamente apoiando a participação de 49 micro e pequenas empresas de todo o estado, abrangendo expositores, proprietários de salões de cabelo e estética, fornecedores de insumos e equipamentos, além de representantes de serviços de software de gestão e instrumentos utilizados na podologia. A iniciativa visa promover o estreitamento das relações entre os empresários e outros atores do segmento, proporcionando acesso a novos mercados e oportunidades de negócios.

Além disso, o Sebrae oferecerá um espaço interativo durante a feira, onde serão abordados temas como inovação, a nova Lei do Salão Parceiro, liderança, inteligência artificial e redução de desperdícios nos espaços de embelezamento. Os conteúdos serão trabalhados de forma interativa, por meio de jogos, atividades ao ar livre e oficinas gratuitas para todos os participantes. Estima-se que serão realizadas cerca de 2.000 orientações técnicas e capacitados 270 empresários do setor da beleza ao longo dos três dias de evento.

O mercado de cosméticos brasileiro está passando por uma revolução, especialmente no que diz respeito aos produtos destinados a cabelos cacheados e crespos. Apesar da existência de uma demanda reprimida, a oferta de produtos para esse nicho vem aumentando, impulsionada pela descoberta de que mais da metade da população brasileira possui cabelos naturalmente ondulados, crespos ou cacheados. Com uma população de 212 milhões, o Brasil conta com cerca de 150 milhões de potenciais consumidores para esse segmento.

Empresas como a Apse Cosméticos, do Espírito Santo, e a Vivânce Bio Organic Cachos, de Pernambuco, estão apostando nesse mercado e oferecendo produtos que tratam e realçam a beleza natural dos fios. Essas e outras empresas estarão presentes na Hairnor, apresentando seus produtos e compartilhando conhecimentos em palestras e workshops voltados para profissionais e consumidores.

A Hairnor - Feira da Beleza do Nordeste, promovida pela Autonor Empreendimentos, congrega diversas atividades de conteúdo e reúne grandes marcas nacionais e internacionais do setor da beleza. Além disso, a feira proporciona uma maratona de workshops focados em cabelos crespos e cacheados, promovida pela marca Cacheadu's. A participação de empresas e profissionais renomados reforça a importância da região Nordeste no cenário do mercado de beleza e estética.

A empresária Bruna Miranda, diretora da Hairnor, destaca a relevância do evento para os profissionais e o fortalecimento do setor no Nordeste. A feira representa uma oportunidade para os empresários investirem no mercado de beleza e estética, tanto para aqueles que já atuam no segmento quanto para aqueles que desejam ingressar nesse universo em expansão.

A Feira da Beleza do Nordeste é uma vitrine para a diversidade e as novidades do mercado, proporcionando aos profissionais da região melhores oportunidades e acesso às possibilidades oferecidas pelo setor. Com expositores de renome e uma programação repleta de atividades, o evento promete impulsionar o mercado de beleza e estética na região Nordeste e promover o crescimento do setor como um todo.

