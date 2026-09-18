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MERCADO E CARREIRA UFPE no Mercado: evento aproxima estudantes de empresas e oportunidades de trabalho Evento acontece nos dias 22 e 23 de setembro, com vagas, networking e atividades gratuitas para o público

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, na próxima terça (22) e quarta-feira (23), a "UFPE no Mercado", uma feira de recrutamento e seleção que reunirá cerca de 30 empresas no Centro de Convenções da instituição, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

Aberto ao público e com programação gratuita, o evento busca aproximar estudantes e recém-formados de empresas, interessados em oportunidades profissionais ou de ingresso, e desenvolvimento profissional.

O evento é realizado pela ACE Consultoria, empresa júnior do curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UFPE.

Considerada a maior feira de recrutamento e seleção do Norte e Nordeste, a UFPE no Mercado terá dois dias de atividades voltadas à empregabilidade.

Entre as empresas participantes está o Queiroz Cavalcanti Advocacia, um dos maiores escritórios de advocacia do país, além de representantes de outros setores.

A programação será realizada das 9h às 20h nos dois dias e contará com workshops práticos, palestras com especialistas e momentos de conversa direta com recrutadores.

A expectativa da organização é receber mais de sete mil participantes ao longo da feira.

Para participar, é necessário realizar inscrição previamente pelo link da plataforma disponibilizada pela organização.

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