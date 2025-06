Feira de Artesanato do Recife terá nova edição este sábado (28), em Boa Viagem

A- A+

Neste sábado (28), acontecerá a terceira edição da Feira de Artesanato do Recife. Promovida da Prefeitura do Recife, a feira reunirá artesãos de mais de 20 municípios, além de gastronomia, música regional e polo infantil, das 15h às 22h, no Segundo Jardim de Boa Viagem, à beira-mar da Zona Sul da capital pernambucana.



Além da gastronomia, haverá estandes de vinícolas, cafés e cervejarias artesanais.



Já a criançada contará com brinquedos, oficina de artes, contação de histórias.

Estarão lá artesãos de cidades como Passira, Tracunhaém, Buíque, Belo Jardim, Tacaratu, Carpina, Glória de Goitá, Poção, entre outras, além de artistas do Recife e Região Metropolitana.



A feira deverá contar com turistas que estarão no Recife - a Secretaria de Turismo, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), realizará ação nos hotéis de Boa Viagem para convidar os hóspedes a irem à Feira, disponibilizando transporte para a locomoção.



A programação da Prefeitura é que a feira se realiza no último sábado de todo mês.

Serviço:

Feira de Artesanato do Recife

Local: Segundo Jardim, Boa Viagem

Quando: sábado (28), das 15h às 22h

Entrada: Gratuita

