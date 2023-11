Feira de beleza aporta no Recife e movimenta setor de estética

A- A+

De 11 a 14 de novembro, Recife será sede da 3ºedição do Outlet da Beleza, evento que vai reunir as principais novidades do setor no Shopping RioMar, no Pina. Com entrada gratuita e a expectativa de receber um público de 20 mil pessoas, a feira traz mais de 70 expositores, e também, oferece oportunidades para revendedores, cabeleireiros, esteticistas, manicures e o público em geral.

"Nesta feira buscamos reunir os setores em crescimento desta indústria e dar mais possibilidades aos profissionais que precisam investir em uma variedade de produtos de alta qualidade e com custos diferenciados”, complementa Bruna Miranda, diretora da Autonor Empreendimentos, empresa que também realiza há mais de 12 anos a Hairnor, maior feira de beleza do Nordeste.

Conforme informações da organização, nos últimos dois anos, o segmento movimentou mais de R$ 50 bilhões, com um crescimento impressionante de 5,4% em relação ao ano anterior. Além disso, no primeiro semestre de 2023, os gastos nesta categoria já cresceram impressionantes 23% e, com isso, as expectativas apontam para uma margem de US$ 663 bilhões até 2027 no mercado global.

Para este mercado, que emprega mais de 2 milhões de pessoas e é composto em grande parte por pequenos e médios empreendimentos, a terceira edição do Outlet da Beleza promete ser um ponto de encontro para aqueles que buscam estar por dentro das últimas tendências e novidades do setor de estética e beleza. Com demonstrações, atividades educativas e lançamentos de produtos, o evento oferece a oportunidade de adquirir produtos profissionais a preços atrativos, ao mesmo tempo que promove a expansão de conhecimento e desenvolvimento de ações especiais.

“Para nós, que já participamos da Hairnor, o 3º Outtlet da Beleza foi surpreendente com necessidade de reposição diária de estoque para poder atender aos visitantes da feira em 2022”, destaca Carlos de Oliveira representante em Pernambuco da Glint Professional.

Neste momento de otimismo econômico e desaceleração da inflação, o Outlet da Beleza promete ser uma oportunidade imperdível para consumidores e todos que integram ou desejam fazer parte dessa cadeia produtiva, que contempla cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, podólogos e muitos outros profissionais.

“O Outlet da Beleza tem ótimas expectativas para o mercado local neste final de ano, tomando como base a edição de 2022. Ano passado, nossa feira no Riomar recebeu quase 20 mil visitantes e contou com mais de 1500 caravanistas de mais de 50 caravanas de profissionais de 35 praças de Pernambuco e outros estados do Nordeste, como Alagoas, Paraíba e Ceará. As empresas participantes movimentaram mais de R$ 3 milhões em negócios ao longo dos doze meses seguintes, a partir das conexões estabelecidas durante o evento”, completa Bruna.

Veja também

NEGÓCIOS Elon Musk: Tesla prepara chegada à América do Sul e começará pelo Chile