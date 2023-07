A- A+

Feira de Casamentos Feira de Casamento "Até Que Enfim" aquece o mercado de casamentos em Pernambuco pós-pandemia A 7ª edição da feira acontece entre os dias 7 e 9 de julho, no Terraço de Eventos do Shopping Recife

A 7ª edição da Feira de Casamento "Até Que Enfim" está confirmada e promete reaquecer a economia do mercado de casamentos na região. O evento, que acontecerá entre os dias 7 e 9 de julho, no Terraço de Eventos do Shopping Recife, trará cerca de 40 fornecedores locais, trazendo opções variadas para os casais apaixonados.

Sob o comando da influenciadora e produtora de eventos Nina Lacerda e do renomado cerimonialista Roger Mansur, a feira tem conquistado seu espaço no calendário de eventos da cidade. Além de realizar o sonho dos noivos, o evento se destaca por viabilizar negócios e solucionar questões importantes para a concretização da festa. Segundo Nina Lacerda, a feira é considerada o casamento da vida real.

Com o impacto da pandemia, as festas de casamento passaram por transformações e, atualmente, a tendência é a customização. Não há mais padronização ou formato específico, cada casal pode celebrar de acordo com seus desejos e possibilidades. O mercado se adaptou a essa demanda, entregando produtos e serviços personalizados de acordo com as preferências dos clientes.

A Feira Até Que Enfim ocupará um espaço de 700 m² no Shopping Recife. A expectativa dos organizadores é movimentar cerca de R$ 3 milhões durante os três dias de evento, o dobro do montante alcançado na edição anterior. A valorização dos profissionais locais é um aspecto importante, uma vez que a maioria dos fornecedores é pernambucana. Isso contribui para a economia local e permite que os profissionais tragam referências de outros lugares, adaptando-as ao público da região.

Nina Lacerda comemora o crescimento da feira e destaca a atenção especial dada à tradição, combinada com inovação. A Feira de Casamento Até Que Enfim promete ser um evento de sucesso, impulsionando o setor de casamentos em Pernambuco e proporcionando momentos especiais aos casais que estão prestes a dar o tão esperado "sim".

