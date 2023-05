Feira de casamentos acontece no próximo final de semana

A- A+

Acontece no próximo final de semana, dias 6 e 7 de maio, mais uma edição da feira New Wed – voltada para o mercado de casamentos. O evento será realizado no Espaço Dom (antiga fábrica Ecomariner), no Pina, das 14h às 21h. Segundo a organização, a feira é considerada uma das maiores do Norte e Nordeste.

A New Wed será uma oportunidade para que os noivos e noivas de plantão possam conferir as últimas tendências em casamentos e negociar condições especiais com os expositores. O evento contará com stands de diversos segmentos, como bolos, doces, beleza, acessórios, decoração, foto, vídeo, convites, espaços para eventos, entre outros.

Cindy Noel, empresária criadora da New Wed, destaca que o evento é sempre uma oportunidade para trazer novidades ao público. Nesta edição em particular, ela ressalta que há alguns lançamentos como novos espaços para eventos em Pernambuco, como a Casa Baldoria - um patrimônio histórico que em breve estará disponível no Bairro do Recife - e o Espaço Moer, que promete uma vista panorâmica da cidade.

Desde sua criação em 2016, a feira se consolidou como uma referência em tendências para casamentos, atraindo visitantes de todo o País. Além disso, o evento também contribui para a economia local, gerando cerca de 400 empregos diretos e indiretos. A expectativa é que a New Wed movimente mais de 8 milhões de reais em negócios fechados durante os dois dias de feira.

Os ingressos já estão disponíveis por R$22 no site Ingresso Prime (antecipado) ou por R$25 no dia do evento. Para os casais que desejam comparecer aos dois dias de feira, o combo custa R$40.

