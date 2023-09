A- A+

ECONOMIA Feira de Condomínios do Nordeste chega ao Recife nesta sexta (15) com estandes e palestras O evento se estende até o sábado (16) e possui foco em apresentar as principais novidades sobre o mercado condominial

A 13ª edição da Feira de Condomínios do Nordeste (Fesíndico), chega ao Recife na próxima sexta-feira (15) com palestras e exposições de mais de 100 estandes voltadas para o mercado condominial. O evento, que será realizado até o sábado (16), ocorre no piso L3 do Shopping RioMar, das 13h às 22h, e será gratuito e aberto ao público.

A feira possui como foco principal apresentar novidades do mercado condominial, além das novas leis e ferramentas admininstrativas relevantes para o dia-a-dia do síndico.

“Neste ano, quando se completa 20 anos do Novo Código Civil, novidades tecnológicas que envolvem controle de acesso, monitoramento de áreas de lazer, segurança e ainda, aplicativos para que se realizem assembleias virtuais, estarão à disposição do público que comparecerá à Fesíndico 2023, já que são mais de 100 estandes, especialmente montados no Shopping RioMar Recife, entre muitos outros produtos e serviços que visam facilitar e dar legalidade à gestão condominial”, explica o advogado e organizador da feira, Inaldo Dantas.

Segundo a organização, o evento já atraiu mais de 50 mil visitantes e, neste ano, o público estimado é de 5 mil pessoas. Dentre os participantes, estão confirmados síndicos de vários estados, além de administradores de condomínio, advogados e contadores.

“A Fesíndico já foi palco de grandes lançamentos, desde a apresentação da primeira portaria virtual do Brasil a temas relacionados à profissionalização do cargo de síndico, assuntos tão recentes que só nos últimos anos vêm ganhando espaço em encontros pelo país afora”, completou Inaldo Dantas.

Palestras abertas ao público

Também serão ofertadas oito palestras, que terão entrada gratuita, mas com vagas limitadas à lotação do auditório.

Os palestrantes serão: Eduardo Quadratti, advogado paulista especializado em Direito Condominial; o catarinense Fábio Quintanilha, idealizador do “Síndicos de Valor” e figura obrigatória como palestrante nos principais eventos condominiais do país; e o carioca Fúlvio Stagi, síndico profissional de mais de 40 condomínios, que pretende mostrar que é possível administrar tantos condomínios e ainda ter qualidade de vida.



Os outros palestrantes são o advogado e organizador da feira, Inaldo Dantas, que ministrará duas palestras; o advogado Noberto Lopes; a presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-PE, Érika Lócio; e o consultor condominial Roberto Fagundes.

As palestras terão como temas os seguintes tópicos: “As recentes mudanças do código civil, como ficam as convenções de condomínio?”, “Como ser sindico de mais de dez condomínios e ter qualidade de vida”, “Assembleia, modalidades e procedimentos, o poder da comunicação na gestão condominial”, “ABNT´s em condomínios edilícios: questões relacionadas a vícios construtivos”, “A previsão orçamentária como ferramenta de valorização, assembleia sem erro”, “Sindicatura – o momento é de se qualificar”.

O auditório suporta cerca de 150 pessoas. Com a limitação das vagas, não há possibilidade de agendamento prévio, e a participação nas palestras será determinada por ordem de chegada. Para mais informações, é possível acessar o site oficial da Fesíndico, disponível neste link.

