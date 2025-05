A- A+

Confeitaria Feira de Confeitaria do Senac traz chefs renomados e concurso de bolos a Olinda Evento no Centro de Convenções terá workshops, espaço infantil e ações solidárias

De 11 a 13 de junho, o Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe a 1ª Feira de Confeitaria Senac, reunindo chefs renomados e apaixonados pela confeitaria.

O evento gratuito ocorre das 14h às 21h e contará com palestras, demonstrações, workshops e um concurso de bolos artísticos, além de programação infantil e ações solidárias.

Entre os nomes confirmados estão as chefs Tânia Bastos e Carole Crema, a cake designer Cecília Chaves, a empresária Mara Cakes e o chef Diego Lozano.

Serão três dias de programação com foco em temas como bolos artísticos, brigadeiros gourmet, confeitaria vegana, tortas e chocolates.

Atividades

A feira também oferece atividades exclusivas para crianças no Espaço Kids, com oficinas como Brincando com açúcar, Modelando memórias e Confeiteiros do amanhã. A proposta é despertar o interesse da criançada pela gastronomia de forma lúdica.

O evento é gratuito, mas a organização solicita a doação de 2 kg de alimento não perecível no dia da visita, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Sesc. Quem se inscrever como MEI ou pessoa jurídica receberá uma bolsa personalizada no credenciamento.

Concurso

Um dos destaques da feira será o concurso de bolos artísticos, com inscrições abertas até 31 de maio no site da Feira. A competição será dividida em três categorias: Bolos de Casamento, Bolos Infantis e Inovação na Confeitaria.

Vinte e quatro finalistas serão selecionados e o público poderá votar nos melhores trabalhos durante o evento. Os vencedores receberão premiações e todos os participantes serão certificados.

