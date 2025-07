A- A+

afroempreendedorismo Recife recebe Feira de Empreendedores da Futuro Black neste sábado (26); inscrições se encerram hoje Evento tem o objetivo destacar o talento e a potência do afroempreendedorismo, reunindo produtos e serviços que combinam propósito, sustentabilidade e ancestralidade

A Rua dos Amores, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, recebe, no próximo sábado (26), das 9h às 18h, uma nova edição da Feira de Empreendedores, promovida pela empresa social Futuro Black.

O evento tem o objetivo destacar o talento e a potência do afroempreendedorismo, reunindo produtos e serviços que combinam propósito, sustentabilidade e ancestralidade.

As inscrições para se tornar um expositor da feira se encerram nesta terça-feira (22) e são gratuitas. Para se inscrever, é necessário ser uma pessoa negra alinhada à pauta sustentável e estar cadastrada na plataforma da Futuro Black.

Serão escolhidos 15 empreendedores para apresentar seus negócios. Acesse aqui para se inscrever no evento.

“A Feira Futuro Black é uma forma de reivindicar espaços, de nos identificarmos com o trabalho daqueles que são nossos e de fortalecer a economia preta. Mais do que um evento, é a expressão de uma causa, um verdadeiro movimento de revolução. É uma maneira de gritar: não naturalize as nossas ausências!”, explicou a diretora de Diversidade da Futuro Black, Dayse Rodrigues, .

A Feira de Empreendedores da Futuro Black acontece em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha, celebrado na sexta-feira, 25 de julho.

O evento integra a programação da Maratona de Inovação Colaborativa Recorte Recife.



Com informações da assessoria

