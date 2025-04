A- A+

Emprego Feira de empregos oferece mais de 200 vagas e serviços gratuitos no Centro do Recife Evento acontece no dia 23 de abril, na Avenida Conde da Boa Vista, e inclui ações de saúde, cidadania e empreendedorismo

Com uma das maiores taxas de desemprego do país — 10,2% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE — Pernambuco recebe uma nova iniciativa voltada à empregabilidade. Na próxima quarta-feira (23), a unidade do Grau Técnico Boa Vista promove uma feira de empregos e serviços gratuitos, das 10h às 17h, na Avenida Conde da Boa Vista, nº 1209, no centro do Recife.

A Feira de Empregabilidade é aberta ao público e deve reunir mais de 200 vagas nas áreas de gestão, saúde, tecnologia da informação, segurança do trabalho e construção civil. Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia: basta comparecer com um documento com foto e cópias do currículo.

O evento é voltado para estudantes do ensino médio e superior, além de profissionais em busca de atualização ou recolocação no mercado. Empresas e instituições parceiras, como ABRE, CIEE, IEL, Game Station, Grupo Parvi, NUDEP, Hemato, Farmácia Permanente e TalentHealth, estarão presentes com salas temáticas, oferecendo serviços, triagens e até processos seletivos no local.

Ações

Além das oportunidades de emprego e estágio, a feira também disponibilizará serviços gratuitos em áreas como saúde, estética e cidadania. A população poderá contar com vacinação, doação de sangue, atendimentos estéticos, palestras, elaboração e revisão de currículos, além de um espaço dedicado ao empreendedorismo estudantil.

Com uma média de 50% de empregabilidade por edição, a feira promovida pelo Grau Técnico Boa Vista se consolidou como uma importante ponte entre talentos e o mercado de trabalho na capital pernambucana.

"Mais do que uma ação de empregabilidade, esta é uma iniciativa de acolhimento e orientação para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação. Nosso objetivo é aproximar as pessoas das oportunidades e mostrar que elas não estão sozinhas nessa caminhada", afirmou Elielson Filho, gerente de marketing da unidade.

Veja também