A- A+

dia da mulher Feira de Flores do Dia Internacional da Mulher no Ceasa-PE será realizada neste sábado (7) A data movimenta significativamente o setor de floricultura e toda a cadeia de produtos relacionados, como jarros, velas, fitas, caixas decoradas e chocolates

A proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), impulsiona o comércio de flores em Pernambuco. Para atender à demanda crescente por presentes simbólicos e afetivos, o Ceasa Pernambuco realiza, neste sábado (7), a tradicional Feira de Flores do Reciflor, a partir das 5 horas da manhã, no estacionamento do entreposto.

A data movimenta significativamente o setor de floricultura e toda a cadeia de produtos relacionados, como jarros, velas, fitas, caixas decoradas e chocolates. Durante a semana que antecede a celebração, a expectativa é de circulação superior a 3 mil varejistas e compradores, entre floriculturas, empresas e consumidores que mantêm a tradição de homenagear mulheres com flores.

Hoje consolidada como um dos principais pontos de comercialização de flores e plantas ornamentais da Região Metropolitana do Recife, a Feira de Flores do Reciflor se tornou referência para comerciantes que buscam variedade, qualidade e preços competitivos. Para muitos permissionários, o período representa uma das datas mais importantes do calendário comercial, com expectativa de duplicar as vendas.

A flor mais procurada nesta época é a rosa, símbolo clássico de carinho, admiração e reconhecimento. No entanto, quem busca opções diferentes também encontra grande diversidade de espécies, como lírios de cores variadas, copos-de-leite, gérberas, alstromérias, boca-de-leão e plantas tropicais, além de diversas variedades de folhagens ornamentais.

A estimativa é que cerca de 12 toneladas de flores sejam disponibilizadas para comercialização durante o período, com produtos provenientes principalmente de Gravatá e do Cabo de Santo Agostinho, no caso das flores tropicais. O evento também recebe flores de distribuidores do Ceará e de Holambra (São Paulo), reconhecida como o principal polo produtor de flores do país.

Para garantir a organização e segurança do evento, o Ceasa-PE contará com reforço no policiamento e nos serviços operacionais, incluindo a presença de agentes de segurança, policiais civis e militares, viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros, além de reforço na iluminação da área e do entorno da feira.

A Feira de Flores e Plantas Ornamentais do Reciflor acontece regularmente às terças, quintas-feiras e sábados, sempre das 5h às 7h30, no estacionamento do Ceasa-PE, localizado na BR-101 Sul, no bairro do Curado, no Recife, com estacionamento gratuito para os visitantes.

Datas comemorativas como Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Finados, Natal e Ano Novo estão entre os períodos mais importantes para o setor de floricultura no Ceasa, reunindo compradores de toda a Região Metropolitana, do interior do estado e de diversos estados do Nordeste.

Veja também