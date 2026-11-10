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Oportunidade Feira de Imóveis de Jaboatão começa nesta quinta e segue até domingo com mais de 2 mil ofertas Evento ocorrerá na área externa do Shopping Guararapes

A 4ª Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes acontece de quinta-feira (12) a domingo (15) de novembro, na área externa do Shopping Guararapes.

O evento reúne mais de 2 mil ofertas, entre lançamentos e unidades prontas para morar, em uma estrutura de mais de 600 metros quadrados.

A feira conta com a participação de construtoras e imobiliárias de Pernambuco e tem apoio institucional da Caixa Econômica Federal e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Os subsídios para a compra da casa própria podem somar até R$ 75 mil, conforme os critérios de cada programa.

São até R$ 55 mil pelo Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e até R$ 20 mil pelo Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida, do Governo de Pernambuco.

A combinação dos benefícios pode reduzir o valor da entrada do imóvel para quem atende às regras dos dois programas.

Durante os quatro dias de feira, os visitantes poderão comparar imóveis e condições de financiamento, tirar dúvidas com as equipes de atendimento e fazer simulações no local. Também haverá suporte para análise de crédito.

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