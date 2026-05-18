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imóveis Feira de Imóveis Jaboatão dos Guararapes 2026 começa nesta quinta (21) e oferece duas mil unidades Evento será realizado no estacionamento externo do Shopping Guararapes, e vai até o dia 24 de maio

A Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes 2026, organizada pela Caixa Econômica Federal e pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), começa nesta quinta-feira (21) e se encerra no domingo (24). O evento será realizado no estacionamento externo do Shopping Guararapes, e reunirá construtoras e imobiliárias, e irá ofertar dois mil imóveis com 600 mais de metros quadrados.

O público poderá acessar a feira a partir das 10h, e o funcionamento seguirá até às 22h, exceto no domingo (24), quando a feira encerrará às 20h. A entrada é gratuita, e não é necessário dse inscrever previamente.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o setor imobiliário em Jaboatão dos Guararapes e aproximar a população das oportunidades de aquisição da casa própria e de investimentos imobiliários.

Impulsionada pelo novo programa Minha Casa Minha Vida e pelos subsídios do Morar Bem Pernambuco, a feira oferece condições especiais de financiamento, orientação especializada e oportunidades para diferentes perfis de compradores.

*Com informações da assessoria

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