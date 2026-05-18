Feira de Imóveis Jaboatão dos Guararapes 2026 começa nesta quinta (21) e oferece duas mil unidades
Evento será realizado no estacionamento externo do Shopping Guararapes, e vai até o dia 24 de maio
A Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes 2026, organizada pela Caixa Econômica Federal e pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), começa nesta quinta-feira (21) e se encerra no domingo (24). O evento será realizado no estacionamento externo do Shopping Guararapes, e reunirá construtoras e imobiliárias, e irá ofertar dois mil imóveis com 600 mais de metros quadrados.
O público poderá acessar a feira a partir das 10h, e o funcionamento seguirá até às 22h, exceto no domingo (24), quando a feira encerrará às 20h. A entrada é gratuita, e não é necessário dse inscrever previamente.
A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o setor imobiliário em Jaboatão dos Guararapes e aproximar a população das oportunidades de aquisição da casa própria e de investimentos imobiliários.
Leia também
• Financiamentos para edifícios residenciais ganham destaque no setor imobiliário
• Novo modelo de crédito imobiliário deve levar a oferta maior e mais estável, diz diretor do BC
• Saiba como declarar ganhos com aluguel e imóveis no Imposto de Renda
Impulsionada pelo novo programa Minha Casa Minha Vida e pelos subsídios do Morar Bem Pernambuco, a feira oferece condições especiais de financiamento, orientação especializada e oportunidades para diferentes perfis de compradores.
*Com informações da assessoria