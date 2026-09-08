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EMPREENDEDORISMO Feira de Miniempresas reúne produtos de estudantes da rede pública de ensino na Rua da Aurora Os alunos aprenderam sobre empreededorismo em curso promovido pela ONG Junior Achievement Pernambuco

A Feira de Miniempresas, promovida pela Organização Sem Fins Lucrativos (ONG) Junior Achievement Pernambuco (JA Pernambuco), vai reunir mais de 100 alunos de 26 escolas públicas do estado para colocar em prática as lições de empreendedorismo e vender os próprios produtos neste sábado (12), na Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, área central.

Para chegar à feira, os estudantes participaram de aulas semanais, com 3h de duração, totalizando 13 encontros. Durante esse período, foram ensinados fundamentos de economia de mercado e da atividade empresarial, através do método Aprender-Fazendo, em que cada participante se converte em um miniempresário.

“A Feira de Miniempresas é uma oportunidade para os jovens empreendedores comercializarem seus produtos e obter os frutos do trabalho desenvolvido durante o programa”, explica a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena.

Todos os itens à venda foram produzidos pelos próprios alunos e estarão disponíveis para compra durante o evento. Para isso, os alunos investiram em produtos que prezam pela sustentabilidade e inovação, como: eco bag e carteira ecológicas, a partir de resíduos sólidos (banners, roupas jeans); bolsas artesanais com matéria orgânica (caule da bananeira); caderno ecológico; velas aromáticas; repelentes naturais; suporte de celular sustentáveis; almofadas de conforto ao pescoço; jarros produzidos com garrafas pets; chaveiros ecológicos de materiais reutilizados; chaveiro desestressante para pessoas atípicas; pulseiras de identificação sustentáveis; aromatizantes de ambiente; incensos sólidos; porta perfumes; e nécessaire revestida com embalagens descartáveis.

Completando 23 edições, em Pernambuco, o evento está marcado para o dia 12 de setembro, a partir das 15h, na Rua da Aurora (Recife). A 23ª Feira de Miniempresas vai reunir mais de 100 alunos de 26 escolas públicas do estado, espalhadas por cidades da Região Metropolitana e interior de Pernambuco, como: Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, Caruaru, Belo Jardim, Limoeiro, Escada, Paudalho, Nazaré da Mata e Barreiros.

“A expectativa do miniempresário é vender todo seu estoque, pois não se trata de apenas comprar seus produtos, mas também a ideia, dedicação de um grupo”, completa Olga Lucena. Durante o Miniempresa, os estudantes aprendem ainda conceitos de livre iniciativa, mercado, comercialização, produção, fluxo de caixa, além de serem informados sobre os encargos e impostos. Os professores que participam do programa recebem treinamento exclusivo da Junior Achievement Pernambuco para repassar todo o conteúdo sobre a operação de uma empresa.

Além das aulas e a da própria Feira de Miniempresas, há outras atividades coletivas, como a Gincana de Miniempresas, quando todas as miniempresas se reúnem para aprender sobre os desafios no mundo dos negócios, de forma lúdica, e a Formatura de Miniempresa, momento de celebrar os resultados das miniempresas.

Instituições públicas e privadas também podem se inscrever para apoiar o projeto, por meio de contribuições financeiras e incentivo de voluntariado junto aos seus funcionários. Nesta 23ª edição, o Miniempresa, realizado pela JA Pernambuco, conta com parceria da Secretaria de Educação de Pernambuco e SEBRAE. Mais informações pelo (81) 3421.2277, pelo site www.jape.org.br ou Instagram @japernambuco.

Sobre a Junior Achievement (JA)

Fundada em 1919 nos Estados Unidos, a JA é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo em mais de 100 países. É pioneira na América Latina em levar conhecimento sobre empreendedorismo, educação financeira e mercado de trabalho para jovens por meio do método "aprender-fazendo". No Brasil, a JA está há quatro décadas e já entregou mais de 6 milhões de experiências de aprendizagem, com o apoio de mais de 200 mil voluntários.

Em Pernambuco, possui escritório desde 2003 e realiza programas de educação empreendedora com jovens pernambucanos há mais de 20 anos de atuação. Os programas da ONG são reconhecidos pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef). A Junior Achievement Worldwide também é reconhecida como a 5ª ONG mais influente do mundo pela thedotgood e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz nos últimos cinco anos.

Serviço

Quando: sábado, 12 de setembro de 2026

Horário: das 15h às 20h

Onde: Rua da Aurora – Recife

Informações: (81) 3421.2277 e 81 98162.1035; e-mail [email protected];

Site: jape.org.br; e Instagram @japernambuco.

*Com informações da assessoria de imprensa

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