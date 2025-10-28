Ter, 28 de Outubro

faturamento

Feira de negócios da HospitalMed movimentou R$ 1,5 bilhão na edição de 2025

Com mais de 300 expositores e 400 marcas, a feira registrou crescimento de 45% em público visitante, registrando fluxo de mais de 27 mil pessoas

Foto: Divulgação/HospitalMed

A edição 2025 da HospitalMed, realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, ultrapassou as projeções de negócios, registrando volume superior a R$ 1,5 bilhão, além de mais de 27 mil visitantes. A edição do ano que vem já está confirmada e deve acontecer entre os dias 21 e 23 de outubro de 2026, no Pernambuco Centro de Convenções.
 
"O sucesso que vimos neste ano é a prova da força do setor. Agradecemos a cada um que fez desta edição um marco de conexões. Encerramos a HospitalMed 2025 com o sentimento de dever cumprido e a certeza de que a inovação e os negócios não param. Agora, já começamos a contagem regressiva para outubro de 2026. Aguardem porque a próxima edição será ainda maior e mais transformadora", declara Rodrigo da Fonte, presidente da Hospitalmed.

Entre os destaques que atraíram um público especializado recorde estiveram o HFacilities e o Fórum Facilities, voltados a soluções para edificações hospitalares, e o IX Fórum Norte-Nordeste de Hotelaria, que reforçou a importância da hospitalidade e da qualidade da experiência do paciente.

O aprofundamento técnico também foi um dos pilares do evento, com o II Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (SIMBEC) e os encontros promovidos pelo Sindhospe, como o 14º Congresso Norte-Nordeste de Gestão em Saúde e o 8º Fórum Sindhospe de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.

Além da agenda técnica, a HospitalMed 2025 destacou o olhar para o futuro do setor com os hubs de inovação e tendências, que exploraram diferentes vertentes da saúde e bem-estar. Entre eles, o Vida 60+ Expo, voltado ao mercado sênior e à silver economy; o Star Health Innovation, que promoveu batalhas de startups e premiações em tecnologia; e o TechMed Sport, dedicado à intersecção entre medicina e alta performance esportiva.

Para Carol Baía, diretora Comercial da HospitalMed, os resultados comprovam a força econômica do setor e o papel estratégico da feira para o mercado regional.

“O que vimos não foi apenas uma feira, mas uma potência geradora de capital e oportunidades. Nosso R$ 1,5 bilhão em negócios é a prova de que a HospitalMed é a plataforma ideal para conexões estratégicas e expansão de mercado para toda a cadeia produtiva, do fornecedor ao gestor hospitalar”, afirmou.

O ponto alto do encerramento foi a final da Batalha de Startups, dentro da programação da Star Health Innovation. A disputa reuniu 20 startups com soluções disruptivas voltadas à melhoria da jornada do paciente, com tecnologias que abrangem desde o diagnóstico até a prevenção de doenças crônicas. As vencedoras foram FIBBO (1º lugar), NOVVUS REGULA (2º lugar) e RV SAÚDE (3º lugar).

Segundo Tatiana Menezes, diretora de Marketing da HospitalMed, o evento superou todas as expectativas em 2025.

“Abrimos o pré-credenciamento com 45% a mais de inscrições que no ano passado. O sucesso desta edição reflete a qualidade do nosso público e da curadoria de conteúdo. Só nesta última semana, tivemos mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. O alcance vai muito além dos três dias de feira. Também observamos um aumento expressivo na presença de médicos, acompanhando uma forte tendência de empreendedorismo na medicina”, destacou.

 

