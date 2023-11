Feira de negócios Petnor movimenta Pernambuco Centro de Convenções de 27 a 29 de novembro

A- A+

O Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe, de 27 a 29 de novembro, a Feira Petnor, voltada a negócios pet. Os organizadores esperam uma movimentação de cerca de 20 mil visitantes.

Gratuita e voltada para profissionais do setor pet, a sexta edição da feira terá 160 expositores e 210 marcas de todo o Brasil, entre distribuidores, equipamentos, laboratórios, fabricantes e representantes.

Os visitantes participarão da apresentação de uma série de lançamentos dos setores de saúde, nutrição, tecnologia, equipamentos, acessórios e serviços. A feira irá ocupar 10 mil m² do pavilhão, e a expectativa para este ano é para a geração de R$ 12 milhões em negócios.

Entre os segmentos abrangidos na feira, estão fábricas, laboratórios, clínicas, hospitais, pet shops, distribuidores, redes varejistas e atacadistas, pet food, cosméticos, higiene e estética, máquinas e equipamentos.

Em paralelo, será realizado o Congresso Nordestino de Especialidades Veterinárias de Pequenos Animais (Conevepa) — a programação está disponível no site da feira; o Degrau Pet – Palco de Empreendedorismo e o Petnor Groomer Show com campeonato de tosa e estética.

“A feira é um ambiente de negócios que favorece o fortalecimento de relacionamentos, proporciona o encontro entre fornecedores e compradores de variadas marcas, incentiva o empreendedorismo e impulsiona o desenvolvimento de novas parcerias”, afirma o realizador da Petnor, Paulo André Moura.

O evento é uma realização da AgênciaPE, tem patrocínio do Sebrae/PE, apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-PE) e da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa-PE).



A entrada é gratuita para profissionais do setor (com CNPJ, CRMV ativo ou inscrito nos cursos de graduação de Medicina Veterinária e de Zootecnia).

