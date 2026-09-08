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Oportunidade Feira de Profissões reúne estudantes da rede pública em Goiana Evento reúne instituições para orientar jovens sobre oportunidades de estudo e trabalho

Para muitos jovens, escolher uma profissão representa um dos primeiros grandes desafios na construção do futuro. Dúvidas sobre qual carreira seguir, como se preparar e onde encontrar oportunidades fazem parte desse processo.

Para ajudar estudantes a conhecer diferentes possibilidades, Goiana recebe, nesta quarta-feira (9), das 8h às 13h, na Faculdade Tiradentes (FITS/Unit), a primeira Feira de Profissões Conexão e Mercado, voltada para alunos da rede pública de ensino.

A iniciativa vai reunir 120 estudantes, sendo 60 da rede municipal e 60 da estadual, em uma programação dedicada à apresentação de áreas profissionais, trajetórias de carreira e oportunidades de formação.

O evento é promovido pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), Klabin, Usina São José e Faculdade Tiradentes (FITS/Unit), com apoio da Associação das Empresas do Polo Pernambuco Paraíba (AEP). A ação integra as agendas Ambiental, Social e de Governança (ASG) das instituições participantes.

A proposta é aproximar os jovens das oportunidades existentes em Goiana e na Mata Norte de Pernambuco, região que concentra empresas, indústrias e instituições de ensino. A expectativa é mostrar aos estudantes que é possível encontrar caminhos de formação e inserção profissional na própria região, sem a necessidade de deixar a cidade.

O presidente do Comitê ASG da Hemobrás, Caueh Nunes Jovino, destaca que a iniciativa surgiu da preocupação das instituições em ampliar o acesso dos jovens às possibilidades profissionais disponíveis na região.

“É uma satisfação muito especial participar da construção de uma iniciativa que vai além dos muros das empresas. Vamos reunir, em Goiana, profissionais de diferentes áreas para conversar com os jovens sobre carreira, formação e oportunidades”, afirmou.

Segundo Jovino, a ideia da feira nasceu a partir de uma reflexão sobre as perspectivas profissionais dos jovens da Mata Norte.

Experiências e oportunidades

Durante a feira, profissionais da Hemobrás, FITS/Unit, Klabin e Usina São José vão compartilhar experiências e apresentar aos estudantes suas atividades e trajetórias profissionais. Entre as áreas abordadas estão Farmácia, Engenharia, Logística e Administração, além de outras possibilidades de atuação.

Para Caueh Jovino, o desenvolvimento econômico da região precisa estar acompanhado da inclusão dos jovens que vivem em Goiana e nos municípios do entorno.

A expectativa é que o contato direto com profissionais ajude os estudantes a ampliar seus horizontes e conhecer novas possibilidades de carreira.

“Uma conversa, um exemplo ou o relato de uma trajetória profissional pode ser capaz de despertar em um jovem uma pergunta que muda tudo: ‘Por que não eu?’ É essa pergunta que queremos provocar”, afirmou.

A Feira de Profissões Conexão e Mercado também busca transformar os compromissos sociais das instituições organizadoras em ações concretas, aproximando empresas, instituições de ensino e estudantes.

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