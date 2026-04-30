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Empregabilidade Feira de Trabalhabilidade conecta profissionais e empresas na Região Metropolitana do Recife Evento gratuito conta com a presença de empresas parceiras, consultorias gratuitas de carreira e serviços abertos ao público

Com o objetivo de ampliar o acesso a vagas de emprego e gerar novas oportunidades para a população, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau (unidades Recife e Paulista) e as Faculdades UNINASSAU de Olinda e Carpina promovem a Feira de Trabalhabilidade 2026.1.

O evento será realizado nos dias 5, 6 e 7 de maio, nos turnos da manhã, tarde e noite, nas respectivas unidades das instituições. A participação é gratuita e aberta ao público.

Com mais de 30 empresas já confirmadas, a feira reúne mais de sete mil vagas de emprego cadastradas. A programação inclui orientações sobre o mercado de trabalho, dicas para entrevistas, informações sobre programas de aprendizagem, além de minicursos, palestras, workshops, apoio na elaboração de currículos e oportunidades de networking profissional.

O evento também contará com estandes de empresas parceiras que estarão recebendo currículos para vagas de emprego e estágio. Os participantes poderão ainda se cadastrar diretamente na plataforma Peixe30, uma rede social voltada à empregabilidade.

“A proposta vai além da busca imediata por uma vaga, pois também trabalha o desenvolvimento de competências. Promover iniciativas como essa é cumprir o nosso papel social enquanto Instituição de Ensino Superior. A Feira nasce com o intuito de conectar talentos, ampliar horizontes e contribuir para a construção de trajetórias profissionais mais sólidas e promissoras”, destacou Simone Bérgamo, diretora acadêmica nacional da Ser Educacional

Não é necessário realizar inscrição prévia: basta comparecer a uma das unidades nos dias e horários programados. A agenda completa pode ser consultada pelo WhatsApp do Núcleo de Trabalhabilidade: (81) 3412-6237.

Programação:

UNINASSAU Graças: 05/05, das 8h às 12h e das 18h às 21h – Bloco B, Rua Guilherme Pinto, 400, Derby

UNINASSAU Caxangá: 05/05, das 19h às 22h – Av. Joaquim Ribeiro, 1080, Recife

UNINASSAU Boa Viagem: 05/05, das 8h às 20h – Rua Jonathas de Vasconcelos, 316, Recife

UNINASSAU Olinda: 06/05, das 9h às 12h e das 18h às 21h – Shopping Patteo Olinda, Piso L4

UNINASSAU Paulista: 06/05, das 9h às 12h – Bloco B, Av. Sen. Salgado Filho, s/n, Centro

UNINASSAU Carpina: 07/05, das 19h às 21h – Rodovia PE-041, KM 02, Bairro Novo, Carpina

*Com informações da assessoria

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