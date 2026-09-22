A- A+

DECORAÇÃO Feira Dia de Festa reúne empreendedores do ramo da decoração infantil Evento que aproxima marcas e consumidores começa nesta quarta-feira (23) e segue até domingo (27)

A feira infantil e gratuita Dia de Festa Pernambuco reúne, a partir desta quarta-feira (23) a domingo (27), empreendedores do ramo das festas infantis no Shopping Recife, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A proposta da 7ª edição é reunir, na Praça de Eventos do Shopping Recife, empresas e profissionais especializados em diferentes etapas da produção de uma comemoração infantil, permitindo ao público conhecer tendências, comparar propostas e estabelecer contato direto com fornecedores.

“O mercado de festas infantis se tornou muito mais profissional. Hoje, os clientes procuram fornecedores que entreguem conceito, criatividade, organização e, principalmente, uma experiência que tenha identidade. A feira nasceu justamente para aproximar esse público dos profissionais que estão criando essas novas possibilidades”, afirmou o produtor e organizador da feira Ricardo Coller.

A transformação no comportamento dos consumidores também mudou a maneira como as comemorações são planejadas. A escolha do tema, a ambientação, os figurinos, a gastronomia e até os espaços destinados aos registros fotográficos passaram a fazer parte de um projeto integrado.

A feira Dia de Festa apresentará temáticas do universo das princesas até produções inspiradas em franquias e personagens conhecidos do público infantil, como Princesas, Minie, Mickey, Fundo do Mar, Astronautas, Selva, Pets e outras referências do universo infantil.

Segundo Ricardo Coller, a diversidade de fornecedores é um dos elementos que ajudam a tornar a feira uma experiência de pesquisa para quem pretende realizar uma comemoração.

“A família muitas vezes começa pensando apenas no tema da festa e, quando entra em contato com o mercado, percebe quantas possibilidades existem para transformar aquela ideia em uma experiência completa. Nosso papel é facilitar esse encontro e mostrar que existe uma cadeia inteira trabalhando para tornar cada celebração única”, explicou.

Os empreendedores poderão oferecer condições especiais, com descontos de até 15% em determinados pacotes, criando um ambiente favorável para contratação de serviços e fechamento de negócios.

A organização estima receber 30 mil visitantes ao longo dos cinco dias e projeta aproximadamente R$ 1,5 milhão em movimentação econômica, considerando contratos iniciados durante o evento e as negociações futuras.

“Quando uma família decide realizar uma festa, ela movimenta decoradores, buffets, fotógrafos, empresas de entretenimento, profissionais de beleza, fornecedores de personalizados, moda e muitos outros segmentos. A feira evidencia justamente essa dimensão econômica e mostra a força desse mercado em Pernambuco”, disse.

A ideia, segundo Ricardo, é aproximar o consumidor dos produtos e serviços apresentados pelos expositores, transformando a visita em uma oportunidade de inspiração e pesquisa.“A experiência presencial faz diferença. Quando o cliente consegue ver uma decoração, conversar com o fornecedor, conhecer um serviço e perceber os detalhes de perto, ele passa a tomar decisões com muito mais segurança. É essa conexão que queremos proporcionar durante a feira”, ressaltou.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também