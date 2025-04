A- A+

Feira do Bredo Feira do Bredo movimenta o Ceasa-PE com expectativa de 180 toneladas vendidas Evento tradicional da Semana Santa deve atrair até 60 mil pessoas por dia ao entreposto do Recife

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) inicia, a partir da 1h da quinta-feira (17), a tradicional Feira do Bredo, que marca o início das celebrações da Semana Santa. A expectativa é de que mais de 180 toneladas da hortaliça, símbolo das ceias religiosas em Pernambuco, sejam comercializadas até sábado (19), quando o entreposto fecha ao meio-dia.

De acordo com o diretor técnico operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue, a feira é o principal evento do primeiro semestre no centro de abastecimento.

“É um momento de grande simbolismo cultural e religioso para o povo pernambucano, e também de forte impacto econômico para o setor hortigranjeiro”, afirmou.

Público

A previsão é de que o Ceasa-PE receba até 60 mil pessoas por dia, com pico na quinta-feira, tradicional data de compras para a Sexta-feira da Paixão. A operação contará com reforço da segurança e da mobilidade, com atuação da Polícia Militar e da CTTU, que vai disponibilizar três viaturas para organização do tráfego.

O Ceasa abrirá cinco portarias para facilitar o acesso dos consumidores, com atenção especial à portaria P4, que teve retenções no ano anterior. Um plano específico foi elaborado para evitar gargalos logísticos durante os dias de maior movimento.

Bredo

A hortaliça virá de diferentes regiões do estado, como Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Moreno e Brejo da Madre de Deus. Entre 20 e 25 caminhões devem chegar ao Ceasa com cargas médias de 10 toneladas cada. O preço do bredo deve variar entre R$ 2,00 e R$ 3,00, mantendo o valor praticado em 2023.

Além do bredo, o público encontrará no entreposto os principais itens consumidos na Semana Santa, como peixes, arroz, tomate, cebola, leite de coco, azeite, vinho, bacalhau e ovos de Páscoa.

“Nosso entreposto se destaca por oferecer produtos de qualidade e com preços mais acessíveis do que os encontrados no varejo”, ressaltou Charles.

