Feira do Bredo vai atrair clientes para o Ceasa, nesta quinta-feira (28)

A- A+

É chegada a Semana Santa, e os pernambucanos estão se preparando para a tradição que já é parte gastronômica local. Neste período, as comidas ganham aliados que dão um tom especial às características da festa pascal: peixe, coco e bredo, que é uma hortaliça exclusiva da região e que ganha destaque durante a festa.

Tão importante para a cultura e economia locais que o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), há cerca de 30 anos, realiza neste período a tradicional Feira do Bredo, na próxima quinta-feira (28).

Bredo no Ceasa | Foto: Artur Cavalcanti - Ceasa/Divulgação

O movimento para comercialização da folhagem tem início às 3h e por volta das 7h ou 9h já está quase todo comercializado.

Do centro saem as toneladas de bredo que irão abastecer feiras, quitandas e mercados de toda a Região Metropolitana do Recife. Por ser uma cultura agrícola que só acontece nesta época do ano, o Ceasa torna-se o epicentro da movimentação de compra e venda de bredo, que costuma vir de sítios localizados em Vitória de Santo Antão e Chã Grande, considerados maiores produtores da hortaliça no Estado.

Este ano, a expectativa do Ceasa é que a oferta do bredo cresça em torno de 20% em relação ao ano passado - quando foram comercializados cerca de 168 toneladas do produto - chegando a 200 toneladas.

Gerente de Mercado do Ceasa-PE, Luiz Otávio destaca o engajamento de todos os setores em fazer desta edição da Feira do Bredo a melhor de todos os tempos.

“Esta é mais do que uma simples feira - é uma celebração da cultura pernambucana, uma tradição que une comunidades e fortalece laços. Com os preparativos em pleno andamento, o Ceasa-PE convida a todos a se juntarem a nós nesta jornada, enquanto nos preparamos para vivenciar mais um capítulo desta história tão especial”, disse.

No Ceasa, o preço médio do molho de bredo varia de R$ 2 a R$ 3. Nessa perspectiva, a previsão é de que a comercialização gire em torno de R$ 500 mil.

Para garantir a tranquilidade da operação, que aumenta substancialmente a movimentação de pessoas e veículos no centro, todos os setores estão engajados cuidando dos detalhes operacionais para garantir uma experiência de compra positiva para comerciantes e consumidores.

Para o presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues, a feira - que já está consolidada no calendário da Semana Santa de comerciantes e produtores do Estado, terá uma atenção ainda mais especial este ano.

“Com este planejamento ainda mais cuidadoso e uma dedicação incomparável de todos os setores administrativos, o Ceasa-PE está determinado a proporcionar as melhores condições para todos os pernambucanos que participarem do evento”, afirmou.

Reforço na segurança e mobilidade

Com o apoio da CTTU, o Ceasa-PE reforça sua segurança e mobilidade, garantindo um ambiente seguro e facilitando o fluxo de visitantes durante o evento. Agentes especializados estarão presentes para orientar os participantes, assegurando uma experiência tranquila para todos.

Suporte da Gerência de Mercado

A equipe da Gerência de Mercado estará de prontidão, oferecendo suporte e esclarecendo dúvidas tanto para comerciantes quanto para consumidores. Com um plantão dedicado, estarão disponíveis para garantir que todas as necessidades sejam atendidas durante o evento.

Infraestrutura e sinalização aprimoradas

Um mutirão da engenharia já está em curso, realizando melhorias na infraestrutura do Ceasa-PE, incluindo vias, pavimentação e iluminação, especialmente na área onde a feira é realizada. Além disso, a sinalização do Ceasa será reforçada, com placas indicativas facilitando o acesso dos visitantes à Feira do Bredo, independentemente do portão de entrada utilizado.

Força-tarefa e operações especiais

As equipes do Ceasa-PE estarão trabalhando em esquema de força-tarefa, com plantão dobrado para garantir o sucesso do evento. Com a expectativa de um aumento significativo no fluxo de pessoas, serão realizadas operações para dar fluidez ao trânsito, evitando congestionamentos na área interna do Ceasa.



Veja também

reforma tributária Appy quer entregar regulamentação da reforma tributária até meados de abril, mas não dá certeza