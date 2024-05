A- A+

NEGÓCIOS Feira do Empreendedor chega à 12ª edição no Centro de Convenções Evento será entre 22 e 25 de maio, no Centro de Convenções, e irá oferecer mais de 350 atividades

Empreendedores de todo o Estado têm encontro marcado, entre os dias 22 e 25 de maio, e a oportunidade para impulsionar negócios. Após seis anos, a Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae/PE, retorna em formato presencial, no Centro de Convenções, em Olinda.

O evento promete experiências enriquecedoras para donos de pequenos negócios e pessoas interessadas no universo do empreendedorismo. Ao todo, a Feira oferecerá mais de 350 atividades gratuitas, incluindo uma lista de palestrantes com nomes como Camila Coutinho, Paulo Muzy, Nath Finanças e Felipe Titto. As inscrições estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente, pelo site feiradoempreendedorpe.com.br.

Com o tema “O encaixe perfeito para o seu negócio”, a Feira irá ocupar um espaço de 9,6 mil m² do pavilhão do Centro de Convenções.

"A Feira do Empreendedor é uma celebração ao empreendedorismo, que é o motor que impulsiona o nosso país. Essa é uma chance para que aqueles que são donos de pequenos negócios ou aqueles que têm o sonho de ser se capacitem para oferecer produtos e serviços melhores no presente e conheçam as tendências e as inovações que farão com que permaneça no mercado no futuro. O papel do Sebrae é oferecer todo apoio e suporte", ressaltou o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra.

De olho nesse propósito, a Feira do Empreendedor, que já está na sua 12ª edição, contará com mais de 20 espaços temáticos, que oferecerão capacitações, oficinas, orientações, rodas de conversas e diversas experiências interativas para quem busca atualização e networking. Entre as temáticas que serão abordadas estão: empreendedorismo feminino; empreendedorismo jovem; economia criativa; agronegócios; e marketing digital. Segmentos como alimentos e bebidas; varejo pet; e saúde, beleza e bem-estar também contarão com espaços específicos.

Ainda haverá uma área voltada para geração de negócios, com 39 estandes de empresas que estarão comercializando produtos e serviços – incluindo maquinários – para quem quer começar ou incrementar seu empreendimento.

Já o "Shopping MEI" promete ser um território gerador de inspiração, conversas e oportunidades, com 24 Microempreendedores Individuais de diversos segmentos apresentando seus produtos.

Segundo o coordenador da Feira, Eduardo Maciel, a ênfase está na oferta de informação, conteúdo e vivência ao longo dos quatro dias do evento, com o objetivo de atender às principais necessidades dos empreendedores, de todos os níveis.

"A Feira do Empreendedor traz muito conteúdo, mas com uma abordagem diferenciada. Vão ter muitas vivências e práticas para que esses conteúdos tão importantes possam ser assimilados e aplicados dentro dos negócios. E o mais importante é que a Feira abrange todos os públicos, de quem não empreende até quem já está no mercado há bastante tempo", afirmou.

SERVIÇO

12ª Feira do Empreendedor de Pernambuco

Data: 22 a 25 de maio

Horário: 14h às 22h

Local: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

Veja também

MERCADO Petróleo fecha em alta e acumula ganhos na semana, em meio a fraqueza do dólar