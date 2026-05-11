Feira do Empreendedor do Sebrae reúne capacitação, tendências de mercado e inovação no Recife
Evento será realizado entre 4 e 6 de junho, com palestras de nomes como Rafael Kiso, Rapha Falcão e Ana Fontes
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promove, entre os dias 4 a 6 de junho, a 13ª edição da Feira do Empreendor. Com expectativa de atrair mais de 15 mil visitantes, o evento ocorre no Recife Expo Center, na área central da capital pernambucana.
Considerado um ambiente de aprendizado e oportunidades para pequenos negócios, a feira conta com palestras de nomes como Rafael Kiso, Pedro Lins, Rapha Falcão, Ana Fontes e Thiago Careca.
Leia também
• Neoenergia Pernambuco promove atendimento com inscrição na Tarifa Social em Paulista
• Pequena indústria tem pior resultado desde a pandemia, revela CNI
• Novo Desenrola já tem perto de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas, diz ministro da Fazenda
Atualmente, Pernambuco possui atualmente mais de 684 mil micro e pequenas empresas ativas, responsáveis por mais de 94% dos negócios em funcionamento no estado. O evento chega para atender às demandas desse público e também pessoas que desejam tirar do papel a ideia de empreender.
“A Feira do Empreendedor foi pensada para conectar os pequenos negócios às transformações do mercado. Queremos que o participante saia do evento com conhecimento que possa ser colocado em prática”, destaca o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra.
As inscrições do Feira do Empreendedor são gratuitas e podem ser feitas no site do evento (acesse aqui).
Arenas
A curadoria da Feira do Empreendedor foi estruturada com foco nas principais tendências e inovações do mercado, além de apresentar conteúdos direcionados aos segmentos mais relevantes da economia local.
Principal espaço de capacitação da Feira, a Arena Impacto terá palestras simultâneas sobre temas atuais do mercado e capacitações voltadas a temas como empreendedorismo, liderança, marketing digital e inteligência artificial.
A Arena Descoberta será voltada para quem está iniciando a jornada empreendedora. O espaço contará com conteúdos sobre temas do cotidiano empresarial, como finanças, gestão e marketing, além de consultorias especializadas nas áreas de vendas, planejamento e redes sociais. O espaço ainda oferecerá atendimento para MEIs, análise do perfil empreendedor e um ambiente voltado à produção de conteúdo digital.
Já a Arena Transformação terá foco em segmentos empresariais e tendências de mercado. A programação inclui conteúdos sobre economia criativa, internacionalização, beleza e alimentação fora do lar, entre outros, além de masterclasses voltadas à sustentabilidade e inovação. O espaço também reunirá espaços dedicados aos setores da indústria, comércio e serviços e agro, incluindo oficinas gastronômicas, painéis sobre cafés e demonstrações práticas.
Por fim, a Arena Inspiração vai reunir especialistas para discutir temas relacionados às economias portadoras de futuro, como a bioeconomia, além de mobilidade urbana, inteligência artificial e negócios de impacto. O espaço também contará com exposição de startups e a Rodada de Negócios Amplifica, iniciativa voltada à conexão entre negócios inovadores e empresas tradicionais para resolução de demandas reais do mercado. Entre as atrações da arena está ainda o túnel “Objetos do Amanhã”, que vai apresentar ideias inovadoras e provocar os participantes a refletirem sobre o futuro.
Caravanas
O evento ainda deve reunir empreendedores de todas as regiões de Pernambuco, inclusive por meio de caravanas organizadas e subsidiadas pelo Sebrae. Os interessados devem procurar um dos escritórios regionais do Sebrae, localizados nos municípios de Petrolina, Araripina, Serra Talhada, Garanhuns e Caruaru.
Serviço
Feira do Empreendedor Sebrae
Quando: de 4 a 6 de junho de 2026
Onde: Recife Expo Center (Cais de Santa Rita, 446, São José, Recife-PE)
Inscrições gratuitas: acesse aqui