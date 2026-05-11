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Empreendedorismo Feira do Empreendedor do Sebrae reúne capacitação, tendências de mercado e inovação no Recife Evento será realizado entre 4 e 6 de junho, com palestras de nomes como Rafael Kiso, Rapha Falcão e Ana Fontes

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promove, entre os dias 4 a 6 de junho, a 13ª edição da Feira do Empreendor. Com expectativa de atrair mais de 15 mil visitantes, o evento ocorre no Recife Expo Center, na área central da capital pernambucana.

Considerado um ambiente de aprendizado e oportunidades para pequenos negócios, a feira conta com palestras de nomes como Rafael Kiso, Pedro Lins, Rapha Falcão, Ana Fontes e Thiago Careca.

Atualmente, Pernambuco possui atualmente mais de 684 mil micro e pequenas empresas ativas, responsáveis por mais de 94% dos negócios em funcionamento no estado. O evento chega para atender às demandas desse público e também pessoas que desejam tirar do papel a ideia de empreender.

“A Feira do Empreendedor foi pensada para conectar os pequenos negócios às transformações do mercado. Queremos que o participante saia do evento com conhecimento que possa ser colocado em prática”, destaca o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra.

As inscrições do Feira do Empreendedor são gratuitas e podem ser feitas no site do evento (acesse aqui).

Arenas

A curadoria da Feira do Empreendedor foi estruturada com foco nas principais tendências e inovações do mercado, além de apresentar conteúdos direcionados aos segmentos mais relevantes da economia local.

Principal espaço de capacitação da Feira, a Arena Impacto terá palestras simultâneas sobre temas atuais do mercado e capacitações voltadas a temas como empreendedorismo, liderança, marketing digital e inteligência artificial.

A Arena Descoberta será voltada para quem está iniciando a jornada empreendedora. O espaço contará com conteúdos sobre temas do cotidiano empresarial, como finanças, gestão e marketing, além de consultorias especializadas nas áreas de vendas, planejamento e redes sociais. O espaço ainda oferecerá atendimento para MEIs, análise do perfil empreendedor e um ambiente voltado à produção de conteúdo digital.

Já a Arena Transformação terá foco em segmentos empresariais e tendências de mercado. A programação inclui conteúdos sobre economia criativa, internacionalização, beleza e alimentação fora do lar, entre outros, além de masterclasses voltadas à sustentabilidade e inovação. O espaço também reunirá espaços dedicados aos setores da indústria, comércio e serviços e agro, incluindo oficinas gastronômicas, painéis sobre cafés e demonstrações práticas.

Por fim, a Arena Inspiração vai reunir especialistas para discutir temas relacionados às economias portadoras de futuro, como a bioeconomia, além de mobilidade urbana, inteligência artificial e negócios de impacto. O espaço também contará com exposição de startups e a Rodada de Negócios Amplifica, iniciativa voltada à conexão entre negócios inovadores e empresas tradicionais para resolução de demandas reais do mercado. Entre as atrações da arena está ainda o túnel “Objetos do Amanhã”, que vai apresentar ideias inovadoras e provocar os participantes a refletirem sobre o futuro.

Caravanas

O evento ainda deve reunir empreendedores de todas as regiões de Pernambuco, inclusive por meio de caravanas organizadas e subsidiadas pelo Sebrae. Os interessados devem procurar um dos escritórios regionais do Sebrae, localizados nos municípios de Petrolina, Araripina, Serra Talhada, Garanhuns e Caruaru.

Serviço

Feira do Empreendedor Sebrae

Quando: de 4 a 6 de junho de 2026

Onde: Recife Expo Center (Cais de Santa Rita, 446, São José, Recife-PE)

Inscrições gratuitas: acesse aqui

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